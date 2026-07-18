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滑手機2小時、看書卻沒2分鐘耐性　100分鐘「三次閱讀法」破解數位健忘症

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲滑手機可以滑很久，看書沒2分鐘就沒耐心了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊智雯／綜合報導

現代人面臨嚴重的資訊焦慮與專注力碎片化挑戰，許多民眾常有類似困擾「以前10分鐘可以背一個單字，現在看半小時還不知道自己在讀什麼」、「讀書的時間很瑣碎，等下次再看同一本書時，已經忘記前面的內容」，甚至出現明明看過那本書，卻完全不記得內容、可以滑手機滑2個小時，看書卻很難有2分鐘的耐性等數位時代閱讀症候群。

針對此痛點，人氣說書頻道「老湯智慧書架」特別引介由日美雙學位、現任教於日本慶應大學的韓國學者金正所著之《間歇高效率的三次閱讀法》，只要運用正確的策略與結構，讀懂一本書僅需100分鐘，能有效解決過目就忘、知識無法內化與活用的閱讀瓶頸。

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這套高效率流程強調「間歇管理」，不需連續苦讀，可透過鬧鐘將100分鐘精準分配為三個階段：

第一次10分鐘「掃描式閱覽」：重點在於掌握全書架構，可先瀏覽目錄了解梗概，接著隨手翻閱，並建議直接閱讀最後一章的結論，如同登山前先看地圖確認終點，能大幅減輕閱讀負擔。

第二次50分鐘「正式閱讀」：準備黃色螢光筆，針對有興趣或具重要性的核心章節進行標記，這一次的閱讀要動腦取捨，不需要在意細枝末節，重點在掌握核心概念。

第三次40分鐘「深入思考與感悟」：換用不同顏色的筆重讀標註精華，並在空白處寫下個人見解，這個步驟可幫助知識內化，就像與作者分享心得，抒發己
見是最棒的吸收和學習。

「老湯智慧書架」總結，閱讀後最好的吸收方式就是把學到的知識簡化並教導他人，透過這套方法學習，讀越多次理解會越深入，將不再是被動吸收的讀書機器，而是擁有思考力的行動者！

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