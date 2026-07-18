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國籍航空精選航線88折　飛日本免萬元、曼谷5238元起

▲▼桃園機場,桃機,飛機,長榮,華航,班機。（圖／桃機）

▲各航空陸續推出機票優惠。（圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

為迎接夏季出國熱潮，各航空陸續推出機票優惠，中華航空台北-高松7424元起、台北-吉隆坡6972元起；長榮航空桃園-宿霧4540元起、桃園-曼谷5238元起；星宇航空精選航線88折起。

中華航空

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華航夏季旅展即日起至7月22日推出精選航點優惠，台北-高松7424元起、台北-吉隆坡6972元起、台北-香港3240元起、台北-帛琉11340元起、台北-西雅圖15210元起、台北-鳳凰城17160元起、台北-布里斯本17336元起、台北-布拉格24464元起。

長榮航空

「涼夏漫遊」限時優惠，即日起至7月31日止凡購買12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享有超值優惠票價。其中暑期熱門航線，桃園－香港來回只要3244元起（未稅）、桃園－宿霧來回最低4540元起（未稅）、桃園－曼谷來回5238元起（未稅）。

日韓航線部分，桃園－釜山來回6137元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8957元（未稅）、桃園－青森來回也只要1萬1196元起（未稅）。長程航線部分，桃園－布里斯本來回最低1萬7024元（未稅）、桃園－西雅圖來回2萬6315元起（含稅）。

星宇航空

星宇航空即日起至8月31日精選航線88折起，適用旅遊區間涵蓋至2027年3月31日，台北、台中航線均適用。

國泰航空

因應暑假旅遊旺季，國泰航空宣布推出「夏季精選航點優惠」，即日起至7月22日精選全球54個熱門航點72折起優惠，飛往香港6,696元起、日本12,672元起、歐洲27,347元起，出發期間最長可至2027年3月31日。

大韓航空

大韓航空10月25日將重啟「台中-首爾（仁川）」每日直航服務，以A220-300執飛。為歡慶復航，即日起至7月31日推出驚喜雙重奏，除了台北出發飛首爾、釜山祭出最低5,200元起（未稅），台中仁川線也享有天天出發65折起、往返4,000元起（未稅）的限時優惠，票價皆包含每人乙件23公斤免費託運。

此外，活動期間購買台中出發來回機票，即可抽「旅行折疊單肩包」、「MiiR 聯名真空保溫杯」、「Travelmate 聯名行李箱套」及「Monami 聯名高級原子筆」等周邊。

AirAsia

7月19日前指定航線75折起，適用出發日為7月27日至2027年6月30日，台北直飛曼谷廊曼機場2308元起，馬來西亞沙巴（亞庇）2834元起，吉隆坡則為3910元起，均為單程含稅價；另外，北海道札幌也享85折起優惠，單程含稅價4427元起。

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