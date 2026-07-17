盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯癌油風波延燒，台中市長盧秀燕今（17日）批行政院，數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等。對此，行政院發言人李慧芝嚴正駁斥，強調一切依法行政、依科學證據處理，呼籲在野黨停止扭曲事實、散布不實資訊，將食安操作為政治攻防工具。

李慧芝表示，行政院有查廠、有流向、有下架。有查廠部分，6月30日接獲通報後，第一時間衛福部即與台中市政府於7月1日共同查廠，相關稽核照片及記錄都在檔，台中市盧秀燕市長所謂「中央施壓不查廠」說法與事實不符。

有流向方面，李慧芝說，台中市黃副市長於7月9日行政院會中有說明，「中央政府的資料一定是從地方政府上去的」，食藥署彙整地方資料、交叉比對名單，避免錯誤資訊引發民眾恐慌與市場混亂，並於官網建立專區，提供產品流向及相關資訊，讓民眾能即時掌握事件進度。台中市盧秀燕市長所謂「中央施壓不公布流向」的說法，也不符事實。

至於有下架，李慧芝表示，7月1日食藥署查廠後，7月2日即發文要求第一層產品下架，並依專家會議決議於7月4日擴大公布第二層名單及下架範圍，7月9日進一步宣布中聯4月到6月的油品及相關產品全面預防性下架。台中市盧秀燕市長所謂「中央要求不要下架」更是完全並非事實。

李慧芝表示，重大食安事件應以完整事證與科學證據為依據，並呼籲在野黨停止扭曲事實、散布不實資訊，將食安操作為政治攻防工具。中央將持續依法行政、依法究責，而依照《食安法》，地方政府身為第一線主管機關，也應該共同把關食品安全，避免誤導社會、影響民眾對食安制度的信任。