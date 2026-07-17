台北國際夏季旅展登場　桃園館多重好康等你來

▲2026台北國際夏季旅展登場、桃園館多重好康等您來。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026台北國際夏季旅展」（STE）17日至20日在台北世貿一館盛大登場，桃園館好康大放送，現場消費就送實用好禮，滿額好康再升級，還有機會抽中限量「舒華樂桃桃行李箱」！現場更集結住宿、餐券及特色伴手禮等多項旅展限定優惠，並規劃跑酷闖關遊戲及手作DIY體驗，優惠、好禮、互動體驗一次滿足，歡迎大家來桃園館拿好康！

桃園夏日活動亮點報你知 館內跑酷闖關、趣味DIY等你來

市府觀旅局17日表示，桃園展館主打夏日活動慶典，包括「桃園地景藝術節」及「桃園蓮花季」自7月4日至8月30日登場，「桃園珍珠海岸國際音樂節」則於8月1日至2日熱力開唱，從藝術展演、夏日賞花到濱海音樂盛會，暑假暢遊桃園天天都有新選擇！桃園市觀光發展基金會也參與本次旅展，於現場推廣結合電動輔助自行車、在地文化導覽及特色美食的「桃園大龍門 溪遊記」，帶領民眾探索更多桃園特色玩法。

▲2026台北國際夏季旅展登場、桃園館多重好康等您來。（圖／觀旅局提供）

來到桃園館還有「跑酷闖關遊戲」等您來挑戰！民眾透過體感跑動完成遊戲任務，在過程中認識桃園秘境及新興景點，成功過關還可獲得金穗米花脆?、南棗核桃糕等桃園涮嘴零食。展覽期間還有蘭園養蜂場及一級棒農場分別帶來環保蜂蠟布及夏季防蚊液DIY體驗，活動採現場報名、額滿為止，歡迎大小朋友一起來動手體驗！

桃園館消費再加碼 多重好康帶回家

來桃園館消費就有好禮！凡於現場攤位消費，就送洗護旅行組；單筆消費滿999元、2,499元及3,999元，好康再升級，分別加碼贈送防水摺疊飛機包、漁夫帽及保溫保冷袋等實用好禮，數量有限，送完為止，讓民眾享受旅展優惠，還能將實用好禮帶回家。

好康不只如此！即日起至8月30日，民眾至指定51家「桃園好棧」旅宿，住宿、餐飲、泡湯、休息或購物等消費單筆滿1,000元以上，並於活動網站完成登錄及上傳消費憑證，即有機會抽中限量200名的「舒華樂桃桃行李箱」，暢遊桃園還能抽好禮，為夏日旅程增添更多驚喜！