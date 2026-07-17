桃園八塊厝民俗藝術村新增館舍　7/17起正式開幕

▲桃園八塊厝民俗藝術村新增館舍開幕。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局表示，位於八德區的八塊厝民俗藝術村新增4棟館舍，於17日起正式開幕，18、19日陸續推出新館舍開幕活動，邀請民眾走進大湳森林公園，透過展覽、親子體驗與民俗藝術展演，重新詮釋桃園閩南文化的生活脈絡與當代意義。

文化局說：八塊厝民俗藝術村自111年10月22日成立以來，持續以舊有營區館舍修復再利用為基礎，保存地方記憶、串聯民俗藝術與常民文化。本次館舍營運空間由原有4棟擴增至8棟，象徵園區發展進入新階段，也讓桃園在城市前進的腳步中，持續扎根民俗與傳統文化。

本次新館舍內容以不同面向回應閩南文化的多樣樣貌。「廟宇親子館」常設展「設計一間廟 給孩子的第一堂廟宇課」從大溪內柵仁安宮舊廟構件與相關器物出發，結合泥水、石雕、彩繪、木雕與剪黏五大工藝；「常民生活館」以常設展「灶跤故事-全家幸福的魔法天地」及輕食空間「八塊厝食堂」，透過飲食文化、生活智慧與情感連結，重現常民生活的時代風景與家庭記憶。

「八德映像館」兼具展覽與遊客服務功能，常設展「八塊厝時光劇場」重新梳理八德人文歷史、聚落記憶與自然變遷，從多面向呈現八德在不同時代下的面貌；「大隊部」設有在地農特產經營空間及藝術進駐，期望推動地方創生及帶動文化觀光；另外，也在原有館舍「表演藝術館」規劃特展「舞動之魂，臺灣舞獅文化傳承」，從傳統技藝、永續創新與民俗共榮三個面向，呈現臺灣舞獅的歷史源流、地方信仰、流派特色與獅頭工藝之美。