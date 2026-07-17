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萬里溪堰塞湖紅色警戒「只差2公分」　花蓮6地區明停班停課

▲▼目前堰塞湖水位已接近1086公尺警戒水位高程。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲堰塞湖水位已接近1086公尺警戒水位高程。（圖／花蓮分署提供）

記者許力方／綜合報導

花蓮縣政府今（17日）晚發布最新公告，因應萬里溪堰塞湖列為紅色警戒，為降低災害風險，萬榮鄉萬榮村18日停止上班、停止上課；鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里及大榮里等警戒範圍內的保全戶，也同步停止上班、停止上課。

因應堰塞湖紅色警戒　啟動預防性停班停課

花蓮縣政府表示，因萬里溪堰塞湖發布紅色警戒，萬榮鄉萬榮村18日全面停班停課。鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里及大榮里等警戒範圍內的保全戶，也停班停課。

▲▼花蓮縣府宣布6地區停班停課。（圖／花蓮縣府）

中央災害應變中心今日持續召開花蓮萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報，依據今日下午4時最新監測資料，目前堰塞湖水位高程約1085.98公尺，推估蓄水量約511.36萬立方公尺，已接近1086公尺警戒水位高程，但目前尚未溢流。

壩體滲流增加　堆積土體恐隨時溢流

堰塞湖尚未溢流主因是警戒水位以上還有壩頂右岸陸續崩落形成高約1.5公尺的鬆散土石，這層土體可能仍具有蓄水效果，使得湖區水位持續上升而未溢流。這層高度約1.5公尺的堆積土體較為鬆散，穩定性不足，仍可能隨時發生溢流。

災變中心下午3時發布紅色警戒，依今日最新監測結果，堰塞湖壩體滲流量較前兩日明顯增加，顯示壩體內部受蓄水壓力影響持續變化，風險逐漸提高。

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