不只柯黃雙太陽、鄭照新也來加持　陳宥丞喊2026民眾黨遍地開花

▲台北市議員陳宥丞今舉辦募款餐會 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員陳宥丞今（17日）舉辦感恩募款餐會，除了黨內「兩顆太陽」前主席柯文哲、現任主席黃國昌以及議員們都到場支持外，台中市副市長鄭照新也現身。陳宥丞表示，他會延續理性問政與第一線服務的路線，全力爭取選民支持、迎戰連任；他強調，2028要讓台灣百姓過好生活，前提是2026年一定要讓民眾黨在所有選區遍地開花。

本次餐會邀集民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、立法委員邱慧洳，以及議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩等黨內公職到場。民眾黨中正萬華參選人吳怡萱、松山信義參選人許甫也出席活動。台中市副市長鄭照新則親自蒞臨致詞，展現黨內集結與跨黨派支持，也為陳宥丞議員的連任選戰揭開序幕。

黃國昌說，陳宥丞在進入市議會以前，就已經在內湖南港服務非常久；當上議員後，不管是在市議會裡面專業問政的表現、在地紮實的服務，都得到非常多鄉親支持。前陣子內湖這邊淹水，陳宥丞幾乎是不分日夜，再累都會出現在需要他的地方。

黃國昌表示，對民眾黨而言，有這樣專業的代議士是民眾黨的光榮、也是驕傲。最重要的，還是要拜託大家，千萬一定票票要入匭，以最高票繼續把陳宥丞留在台北市議會。

陳宥丞表示，他將「承擔」視為核心價值，能夠走進議會並持續為地方服務，靠的是支持者長期累積的信任；因此，這場餐會不只是為選戰募集資源，也是向一路陪伴團隊的夥伴表達感謝。

陳宥丞強調，「承擔」不只是口號，而是對每一份支持與託付負責；未來將繼續深耕內湖、南港，以理性問政、務實服務及具體行動，爭取選民再次認同。

陳宥丞說，很謝謝兩位主席及所有夥伴，還有特別謝謝鄭照新副市長從台中來加持。台灣的在野需要整合，2028台灣的百姓才能夠過好生活。他強調，2026年一定要讓民眾黨在所有選區遍地開花，今天不管是北市6隻小雞團結，還是鄭副市長來加持、兩位主席勉勵，請大家繼續給民眾黨機會，2028贏回政權。