外交部：泰汶菲來台免簽延長試辦1年　8月起停止柬埔寨來台免簽

▲中華民國外交部。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

外交部今天（17日）表示，泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證措施，將從8月1日起延長試辦至明年7月31日。另外，基於維護我國國家尊嚴及入出境安全，決定自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境我國的便利措施。

外交部說明，為配合我國「新南向政策」之推動，並精進新南向國家國民來台的簽證政策，外交部於今年4月21日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證試辦措施、交通部觀光署辦理「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及內政部移民署辦理「東南亞國家人民來台先行上網查核」（Travel Authorization Certificate, TAC）有條件式免簽證入境等簽證與入境便捷措施的執行狀況進行全面性檢視。

外交部表示，經評估上述措施歷年推動成效，各機關決議自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年至明年7月31日；另對印度、印尼、越南、緬甸、寮國等5國國民續行「觀宏專案」1年至明年12月31日，並依現行作法持續辦理TAC有條件式免簽證入境措施。前兩項措施將自8月1日起停止適用柬埔寨國民。

外交部指出，未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在深化雙邊關係及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安，並將持續進洽相關國家政府實質提升對我簽證待遇，以增進國人旅外便利。

外交部指出，我國自2018年8月起開放柬埔寨國民適用「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽，以及「觀宏專案」等簽證便利措施入境我國，盼藉由增加雙邊民間往來，促進柬埔寨政府與人民對我國瞭解。然

外交部說明，因柬國政府長期並未以平等互惠方式回應我國善意，更屢次公開配合中國發表貶抑我國主權甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害我國國家尊嚴及人民情感。另考量近期諸多跨國重大詐騙案件也與柬埔寨有關，相關負面發展不僅引起我國國內各界及民眾高度重視與嚴重關切。因此，外交部決定停止對柬國適用上述簽證便利措施。

外交部強調，未來擬來台的柬國民眾均須向我國駐外館處申辦適當簽證。至於何時恢復相關簽證便利措施，將視柬國政府對台政策再予研議調整。