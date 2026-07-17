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凌濤批想跟賴清德合作沒中心思想　柯文哲：綠想弄死我、藍有人黑我

▲▼黃國昌，柯文哲出席台北市議員陳宥丞募款餐會-柯文哲，陳宥丞，黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲出席台北市議員陳宥丞募款餐會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前接受專訪時，談到總統賴清德上任時若願意和民眾黨合作，政局就不會這麼亂，遭國民黨桃園市議員凌濤解讀為柯選後想找賴清德合作，根本沒有中心思想。對此，柯今（17日）表示，若從頭看到尾，怎麼會出現凌濤那個說法？反正民進黨每天在想怎麼把他弄死，但另一方面國民黨也有人在黑他。

柯文哲今晚間出席議員陳宥丞募款餐會。針對凌濤批沒有中心思想，柯說，他去上樊啟明的專訪從頭看到尾，怎麼會出現凌濤那個說法？所以常常是這樣，反正民進黨就是每天想怎麼把柯文哲弄死，但是另外一方面，國民黨也是有人能黑你就黑你，「所以，你去把那個專訪從頭看到尾，怎麼會出現那個凌濤的問題？我覺得蠻奇怪的」。

柯文哲說，對賴清德來講，總統最大的目的還是要團結這個國家，怎麼每天在搞分裂、對抗？從立法院的對抗開始，青鳥啦、黑熊啦，覆議事件，再來不副署、不公布、不執行，「最後這個最挑釁的，那個檢察總長，立法院把你否決，你還故意提名那個人來代理。那這在擺明要跟你對幹」。

「我覺得賴總統太偏執了。」柯文哲指出，不是反對你或跟你意見不同的人就是雜質、就要把他消滅，這個態度不對，「其實我當時是在講這個概念，怎麼變成我說我要去找賴清德合作？這太奇怪了」。

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