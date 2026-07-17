航港局攜手金門縣政府及港區有關單位　加強取締小三通單幫客

▲航港局葉協隆局長(中間左)拜會金門縣政府陳福海縣長(中間右)討論水頭港區行李管理。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為持續提升金門小三通旅運服務品質，並強化港區公共安全及秩序管理，交通部航港局葉協隆局長今(17)日率隊前往金門港旅運中心現場勘查旅客行李管控機制落實情形，並拜會金門縣政府陳福海縣長，就港區秩序維護、旅運管理精進及跨機關合作等議題交換意見，決定加強取締小三通單幫客。

葉局長於拜會陳縣長後並邀集金門水頭港區CIQS單位，包括港警、海關、移民署、海巡署、防檢署等單位召開專案會議，就「水客」攜帶過重行李加強管制作為進行深入檢討，期透過中央與地方攜手合作，共同打造安全、便捷、有序的小三通旅運環境。

航港局表示，金廈小三通係為提供兩岸便捷客運海運服務，惟近期水頭港區時有「水客」(俗稱：單幫客)攜帶過重行李或貨物搭乘小三通客船，除今年3月間發生有「水客」於水頭旅運中心遭查驗後，於現場咆哮妨害公務外，近日金門海關更查獲「水客」有攜帶毒品原料企圖通關等情事，對客船安全、港區公共安全，乃至走私販毒均造成危害風險。

因此航港局自5月起即邀集港區有關單位就「水客」違規攜帶行李行為研擬多項強化管理作為，期透過跨機關協調機制建立一致性有效執法原則，提升港區管理效能，共同維護旅客安全及港區秩序。

拜會金門縣政府時，航港局就落實旅客行李件數及重量查核作業、「水客」危害商港公共安全行為取締與處分、優化小三通售票系統有效利用艙位、及早實施行李託運收費調整新制、落實船舶準時開航機制及旅運中心周邊不得堆置貨物等具體強化管理作為提出多項建議。

陳福海縣長表示全力支持航港局及中央派駐金門港區有關單位加強管制取締「水客」透過金廈小三通不當攜帶過重行李行為，並於會中責成縣府港務處及車船處全力配合辦理，同時要求浯江公司務必嚴格落實旅客行李重量管控措施，以維護港區環境整潔、交通順暢及公共安全。

葉協隆局長強調「水客」透過金廈小三通攜帶過重行李不當行為，影響小三通客船航行安全及金門港區公共安全，航港局未來將持續會同金門縣政府及CIQS等單位，落實各項精進旅運及港區安全管理與宣導措施，並呼籲小三通旅客切勿配合協助「水客」或他人攜帶行李或物品，倘經查獲有夾帶毒品或違禁品等情事，可能違反我國刑法、毒品危害防制條例、懲治走私條例等法令，罪刑重大，且可能影響航行安全，請國人務必確實遵守規定，以免觸犯相關刑責，並共同維護小三通安全、便利、優質的旅運環境。