　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

中聯總經理2千萬交保變羈押　法院曝原因：有刻意隱匿跟編輯訊息

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，中聯總經理余凌冲10日遭檢方聲押後，被法院裁定2000萬交保，但檢方抗告成功。台中地院17日重開羈押庭，考量余凌冲涉犯多罪嫌疑重大，未來恐面臨巨額賠償，且有刻意隱匿或編輯相關訊息等情事，認定有羈押之必要，裁定余凌冲羈押禁見。

▲▼余凌冲。（圖／記者許權毅攝）

▲余凌冲。（圖／記者許權毅攝）

檢方偵辦中聯油脂苯駢芘超標重大食安案件，認為余凌冲有滅證、偽證以及勾串共犯與證人之虞，10日向台中地院聲請羈押，但被台中地院裁定改以2000萬元交保。余凌冲11日凌晨1時許完成交保手續，他在妻子與律師掩護下躲閃媒體，面對記者追問僅說「謝謝」，隨即坐上轎車離去。

台中地檢署抗告認為，余凌冲擔任中聯油脂公司要職，涉及本案之犯罪態樣廣泛，危害食品衛生之管理，造成社會食安之影響程度重大，未來將面臨非常嚴重的民、刑事責任，且余凌冲在食品業界之人脈、經歷，亦對涉及本案相關共犯有巨大影響力，認為余凌冲有逃亡之高度動機與能力。

台中地院審理後認為，余凌冲長期在中聯油脂公司擔任總經理，長期統籌、打理公司業務，具有實質決策權限，有相當之人脈、資力及社會經濟地位，而本案涉及諸多廠商、店家及消費者，被告未來恐面臨巨額求償與嚴厲刑事責任，有逃亡之能力及動機。

台中地院接著指出，根據檢方提出的事證資料，余凌冲有刻意隱匿或編輯相關訊息等情事，且本案尚有證人待檢方調查，被告身為中聯公司總經理，其對員工、相關廠商人員有連絡管道及實質影響力，有事實足認有勾串證人、共犯及滅證之虞，綜合上述原因，審酌後裁定余凌冲羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／墨西哥發生規模7.4強震　多地發布海嘯警報
日AV女優嫌「台薪資亞洲最低」　發文滅火：吃錯誠實豆沙包
林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻
中職明星賽明開打！首日先發名單出爐
快訊／王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉致癌油卻遲發重訊　證交所開罰泰山、南僑、福壽、福懋油各30萬

中聯總經理2千萬交保變羈押　法院曝原因：有刻意隱匿跟編輯訊息

台南人夫偷吃前女友！她大膽示愛「今天就要給你」　鹹濕對話曝光

快訊／泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救中

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　造謠男10萬元交保

嘉義男子陳屍河床！民眾一看嚇壞報案　身分曝光是「失蹤人口」

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

涉致癌油卻遲發重訊　證交所開罰泰山、南僑、福壽、福懋油各30萬

中聯總經理2千萬交保變羈押　法院曝原因：有刻意隱匿跟編輯訊息

台南人夫偷吃前女友！她大膽示愛「今天就要給你」　鹹濕對話曝光

快訊／泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救中

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　造謠男10萬元交保

嘉義男子陳屍河床！民眾一看嚇壞報案　身分曝光是「失蹤人口」

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／墨西哥發生規模7.4強震　多地發布海嘯警報

《戀愛修課》來到最終章　電影版正式上線記載初戀

北約安卡拉峰會　土耳其如何把軍工產業轉化為權力？

《功夫女足》5天飆破43億！　陸影院爆「偷票房」周星馳公開動怒

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

為《蜘蛛人》唱主題曲　周興哲再戰《歌手2026》失敗二度淘汰！

中職明星賽明開打！首日先發名單出爐　江坤宇扛4棒

日練12分鐘就有效　「1運動組合」死亡風險降45%

快訊／王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

涉致癌油卻遲發重訊　證交所開罰泰山、南僑、福壽、福懋油各30萬

馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片

社會熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

台東砂石車右轉碰撞機車！騎士卡輪下「爆頭亡」　駕駛吐：沒看見

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

上班狂睡打呼醒來滑抖音　副法警長下班直播賣佛具

更多熱門

相關新聞

即／致癌油中聯總經理2千萬交保遭撤銷！

即／致癌油中聯總經理2千萬交保遭撤銷！

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，關鍵角色的中聯油脂總經理余凌冲被檢方聲押，但地院裁定2000萬交保。檢方不服抗告，台中高分院今日撤銷裁定，將全案發回台中地院更裁。

致癌油關鍵角色！中聯總經理認罪

致癌油關鍵角色！中聯總經理認罪

關鍵字：

余凌冲

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面