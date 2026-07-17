中聯總經理2千萬交保變羈押　法院曝原因：有刻意隱匿跟編輯訊息

記者許權毅、趙蔡州／台中報導

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，中聯總經理余凌冲10日遭檢方聲押後，被法院裁定2000萬交保，但檢方抗告成功。台中地院17日重開羈押庭，考量余凌冲涉犯多罪嫌疑重大，未來恐面臨巨額賠償，且有刻意隱匿或編輯相關訊息等情事，認定有羈押之必要，裁定余凌冲羈押禁見。

▲余凌冲。（圖／記者許權毅攝）

檢方偵辦中聯油脂苯駢芘超標重大食安案件，認為余凌冲有滅證、偽證以及勾串共犯與證人之虞，10日向台中地院聲請羈押，但被台中地院裁定改以2000萬元交保。余凌冲11日凌晨1時許完成交保手續，他在妻子與律師掩護下躲閃媒體，面對記者追問僅說「謝謝」，隨即坐上轎車離去。

台中地檢署抗告認為，余凌冲擔任中聯油脂公司要職，涉及本案之犯罪態樣廣泛，危害食品衛生之管理，造成社會食安之影響程度重大，未來將面臨非常嚴重的民、刑事責任，且余凌冲在食品業界之人脈、經歷，亦對涉及本案相關共犯有巨大影響力，認為余凌冲有逃亡之高度動機與能力。

台中地院審理後認為，余凌冲長期在中聯油脂公司擔任總經理，長期統籌、打理公司業務，具有實質決策權限，有相當之人脈、資力及社會經濟地位，而本案涉及諸多廠商、店家及消費者，被告未來恐面臨巨額求償與嚴厲刑事責任，有逃亡之能力及動機。

台中地院接著指出，根據檢方提出的事證資料，余凌冲有刻意隱匿或編輯相關訊息等情事，且本案尚有證人待檢方調查，被告身為中聯公司總經理，其對員工、相關廠商人員有連絡管道及實質影響力，有事實足認有勾串證人、共犯及滅證之虞，綜合上述原因，審酌後裁定余凌冲羈押禁見。