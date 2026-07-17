豬糞水流向祖墳岌岌可危　民眾跳腳陳情金門縣環保局

▲金門賢庵里居民修整祖墳時發現養豬場的豬糞水外流至祖墳區域。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金城鎮賢庵里發生民眾前往整修祖墳時，竟發現鄰近養豬場的豬糞水沿著農田流到墓區，民眾向金門縣環保局陳情，環保局今（17）日會同相關單位到場會勘，要求業者立即清除污染，並限期改善設施，避免糞水再度外溢。

金城賢庵里官路邊近日有民眾前往整修祖墳時，發現鄰近養豬場的糞水外溢，沿著農田排流，甚至流經祖墳區域內，引發民眾不滿，擔心影響環境衛生，也對祖先安息之地造成衝擊，因此向相關單位陳情。

賢庵里顏士強里長表示，事件是在官路邊陳氏鄉親欲修繕其開基三世祖墳時發現，經通報後，環保局、產發處等單位隨即到場勘查，已要求業者先將外溢的糞水及污染物清運處理，後續也要求儘速將堆置場所加蓋、密封，避免雨水滲入造成滿溢或再次污染周邊環境。

環保局楊建立局長表示，理解養豬產業涉及業者生計，但仍須兼顧周遭環境品質，若造成污染，環保機關就必須依法介入處理。他指出，目前將持續輔導業者依納管規範改善，包括加強設施清洗及污染防制措施，以降低異味及污染風險；若後續仍有污染情形，將依法查處。

對於污染原因，養豬業者則表示，牧場採三段式廢水處理及合法污水系統，飼養規模及相關執照皆符合規定。業者指出，近期推動糞便資源再利用，附近農作大戶在處理糞便時僅將固體糞便取出回收作為肥料，但疑似將含水廢棄物撈到旁邊的農田放置，才導致糞水順著地勢流至陳家祖墳區域，他強調並非畜牧場刻意將污水排放至田區，造成環境影響也將配合立即處理改善，以後也會避免再發生類似情況。