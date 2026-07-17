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豬糞水流向祖墳岌岌可危　民眾跳腳陳情金門縣環保局

▲▼金門賢庵里居民前往修整祖墳時發現鄰近養豬場的豬糞水外流至祖墳區域。（圖／民眾提供）

▲金門賢庵里居民修整祖墳時發現養豬場的豬糞水外流至祖墳區域。（圖／民眾提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金城鎮賢庵里發生民眾前往整修祖墳時，竟發現鄰近養豬場的豬糞水沿著農田流到墓區，民眾向金門縣環保局陳情，環保局今（17）日會同相關單位到場會勘，要求業者立即清除污染，並限期改善設施，避免糞水再度外溢。

金城賢庵里官路邊近日有民眾前往整修祖墳時，發現鄰近養豬場的糞水外溢，沿著農田排流，甚至流經祖墳區域內，引發民眾不滿，擔心影響環境衛生，也對祖先安息之地造成衝擊，因此向相關單位陳情。

賢庵里顏士強里長表示，事件是在官路邊陳氏鄉親欲修繕其開基三世祖墳時發現，經通報後，環保局、產發處等單位隨即到場勘查，已要求業者先將外溢的糞水及污染物清運處理，後續也要求儘速將堆置場所加蓋、密封，避免雨水滲入造成滿溢或再次污染周邊環境。

環保局楊建立局長表示，理解養豬產業涉及業者生計，但仍須兼顧周遭環境品質，若造成污染，環保機關就必須依法介入處理。他指出，目前將持續輔導業者依納管規範改善，包括加強設施清洗及污染防制措施，以降低異味及污染風險；若後續仍有污染情形，將依法查處。

▲▼金門賢庵里居民前往修整祖墳時發現鄰近養豬場的豬糞水外流至祖墳區域。（圖／民眾提供）

對於污染原因，養豬業者則表示，牧場採三段式廢水處理及合法污水系統，飼養規模及相關執照皆符合規定。業者指出，近期推動糞便資源再利用，附近農作大戶在處理糞便時僅將固體糞便取出回收作為肥料，但疑似將含水廢棄物撈到旁邊的農田放置，才導致糞水順著地勢流至陳家祖墳區域，他強調並非畜牧場刻意將污水排放至田區，造成環境影響也將配合立即處理改善，以後也會避免再發生類似情況。

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