台南人夫偷吃前女友！她大膽示愛「今天就要給你」　鹹濕對話曝光

▲台南一名已婚男子與前女友死灰復燃，相約發生關係。（示意圖／達志影像）



記者柯振中／綜合報導

台南一名人妻小晴（化名）發現，丈夫阿哲（化名）竟與昔日女友小樂（化名）舊情復燃，不僅多次相約到摩鐵約會，還在LINE互傳露骨訊息，像是「我真的很想跟妳做」、「那為什麼前幾次去Motel那麼好的機會你都不抱著我」，讓她心碎提告，求償150萬元。台南地院審理後，認定小樂侵害配偶權，判賠20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

舊情復燃搞婚外情 LINE對話全曝光

根據判決書，小晴與丈夫阿哲結婚後育有一名子女，原本家庭生活平穩。不料，阿哲卻在婚姻存續期間，與婚前交往過的前女友小樂重新恢復聯繫，兩人互動愈來愈頻繁，甚至發展成婚外情。

小晴事後查看相關資料時，發現兩人的LINE對話充滿曖昧內容，不只互相傾訴愛意，還出現大量涉及性行為的露骨對話，讓她難以接受，認為婚姻已遭第三者介入，因此向法院提起侵害配偶權訴訟，求償150萬元精神慰撫金。

「我真的很想跟妳做」 摩鐵、車庫成偷情地點

法院勘驗LINE紀錄發現，兩人的聊天內容早已超越一般朋友往來。阿哲直接向小樂表示，「我真的很想跟妳做（愛心）」、「我舔妳的下面妳不舒服嗎」、「我沒有X進去啊」；小樂則回應，「我今天讓你來找我就是要給你」、「欸欸，你要想說這是在我家車庫欸」、「那為什麼前幾次去Motel那麼好的機會你都不抱著我」。

▲台南一名已婚男子與前女友死灰復燃，相約發生關係。（示意圖／達志影像）



除了談論性行為外，小樂還深情告白，「能夠再次跟你相戀，我感到很幸福，雖然不知道能不能走到最後，但我會好好珍惜在一起的日子。」甚至坦言母親曾提醒她，「人家有家庭了，你不要黑白來。」對話內容也提及阿哲已有4名孩子，顯示小樂明知對方已有家庭，仍持續交往。

辯稱只有發生一次 法官仍認侵害配偶權

小樂到庭辯稱，自己與阿哲原本就是婚前男女朋友，婚後聊天難免提到以前交往的回憶，互動也會比一般朋友親近；她雖承認婚後曾與阿哲發生過一次性行為，但否認雙方多次發生關係，認為不能只憑聊天內容，就推論兩人持續發展婚外情。

不過，法官認為，從LINE內容可見兩人互動極為親密，不僅談論多次到摩鐵、車庫發生性行為，還互相示愛，早已逾越一般男女正常社交界線。即使小樂主張僅發生一次性行為，也無法否認其行為已破壞他人婚姻生活，侵害小晴的配偶權。

求償150萬太高 法院判賠20萬元

法官審酌，小樂明知阿哲已有婚姻與家庭，仍持續維持親密關係，甚至發生性行為，已對小晴的婚姻幸福及夫妻互信造成重大破壞，也使她承受相當精神痛苦。

綜合雙方年齡、身分、經濟能力、財產狀況，以及侵權情節等因素後，法院認為小晴請求150萬元精神慰撫金過高，酌減判決小樂須賠償20萬元，提供20萬元擔保後，可免於假執行，全案仍可上訴。