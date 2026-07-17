　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

台南人夫偷吃前女友！她大膽示愛「今天就要給你」　鹹濕對話曝光

▲桃園市賴姓男子去年4月與少女在友人住處聚會，賴塞彩虹菸給少女吸食後對少女指侵與性侵得逞。（示意圖／達志影像）

▲台南一名已婚男子與前女友死灰復燃，相約發生關係。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

台南一名人妻小晴（化名）發現，丈夫阿哲（化名）竟與昔日女友小樂（化名）舊情復燃，不僅多次相約到摩鐵約會，還在LINE互傳露骨訊息，像是「我真的很想跟妳做」、「那為什麼前幾次去Motel那麼好的機會你都不抱著我」，讓她心碎提告，求償150萬元。台南地院審理後，認定小樂侵害配偶權，判賠20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

舊情復燃搞婚外情　LINE對話全曝光

根據判決書，小晴與丈夫阿哲結婚後育有一名子女，原本家庭生活平穩。不料，阿哲卻在婚姻存續期間，與婚前交往過的前女友小樂重新恢復聯繫，兩人互動愈來愈頻繁，甚至發展成婚外情。

小晴事後查看相關資料時，發現兩人的LINE對話充滿曖昧內容，不只互相傾訴愛意，還出現大量涉及性行為的露骨對話，讓她難以接受，認為婚姻已遭第三者介入，因此向法院提起侵害配偶權訴訟，求償150萬元精神慰撫金。

「我真的很想跟妳做」　摩鐵、車庫成偷情地點

法院勘驗LINE紀錄發現，兩人的聊天內容早已超越一般朋友往來。阿哲直接向小樂表示，「我真的很想跟妳做（愛心）」、「我舔妳的下面妳不舒服嗎」、「我沒有X進去啊」；小樂則回應，「我今天讓你來找我就是要給你」、「欸欸，你要想說這是在我家車庫欸」、「那為什麼前幾次去Motel那麼好的機會你都不抱著我」。

▲設籍新北市盧姓男子於2年內，對有心智缺陷2名堂妹以違反其意願下性侵還拍攝私密影片，事後否認犯行遭法官重判。（示意圖／達志影像）

▲台南一名已婚男子與前女友死灰復燃，相約發生關係。（示意圖／達志影像）

除了談論性行為外，小樂還深情告白，「能夠再次跟你相戀，我感到很幸福，雖然不知道能不能走到最後，但我會好好珍惜在一起的日子。」甚至坦言母親曾提醒她，「人家有家庭了，你不要黑白來。」對話內容也提及阿哲已有4名孩子，顯示小樂明知對方已有家庭，仍持續交往。

辯稱只有發生一次　法官仍認侵害配偶權

小樂到庭辯稱，自己與阿哲原本就是婚前男女朋友，婚後聊天難免提到以前交往的回憶，互動也會比一般朋友親近；她雖承認婚後曾與阿哲發生過一次性行為，但否認雙方多次發生關係，認為不能只憑聊天內容，就推論兩人持續發展婚外情。

不過，法官認為，從LINE內容可見兩人互動極為親密，不僅談論多次到摩鐵、車庫發生性行為，還互相示愛，早已逾越一般男女正常社交界線。即使小樂主張僅發生一次性行為，也無法否認其行為已破壞他人婚姻生活，侵害小晴的配偶權。

求償150萬太高　法院判賠20萬元

法官審酌，小樂明知阿哲已有婚姻與家庭，仍持續維持親密關係，甚至發生性行為，已對小晴的婚姻幸福及夫妻互信造成重大破壞，也使她承受相當精神痛苦。

綜合雙方年齡、身分、經濟能力、財產狀況，以及侵權情節等因素後，法院認為小晴請求150萬元精神慰撫金過高，酌減判決小樂須賠償20萬元，提供20萬元擔保後，可免於假執行，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／墨西哥發生規模7.4強震　多地發布海嘯警報
日AV女優嫌「台薪資亞洲最低」　發文滅火：吃錯誠實豆沙包
林襄被馬傑森公主抱2次！加碼摸頭、磨鼻
中職明星賽明開打！首日先發名單出爐
快訊／王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」
萬里溪堰塞湖紅色警戒「只差2公分」　花蓮6地區明停班停課
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉致癌油卻遲發重訊　證交所開罰泰山、南僑、福壽、福懋油各30萬

中聯總經理2千萬交保變羈押　法院曝原因：有刻意隱匿跟編輯訊息

台南人夫偷吃前女友！她大膽示愛「今天就要給你」　鹹濕對話曝光

快訊／泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救中

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　造謠男10萬元交保

嘉義男子陳屍河床！民眾一看嚇壞報案　身分曝光是「失蹤人口」

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

涉致癌油卻遲發重訊　證交所開罰泰山、南僑、福壽、福懋油各30萬

中聯總經理2千萬交保變羈押　法院曝原因：有刻意隱匿跟編輯訊息

台南人夫偷吃前女友！她大膽示愛「今天就要給你」　鹹濕對話曝光

快訊／泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救中

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　造謠男10萬元交保

嘉義男子陳屍河床！民眾一看嚇壞報案　身分曝光是「失蹤人口」

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／墨西哥發生規模7.4強震　多地發布海嘯警報

《戀愛修課》來到最終章　電影版正式上線記載初戀

北約安卡拉峰會　土耳其如何把軍工產業轉化為權力？

《功夫女足》5天飆破43億！　陸影院爆「偷票房」周星馳公開動怒

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

為《蜘蛛人》唱主題曲　周興哲再戰《歌手2026》失敗二度淘汰！

中職明星賽明開打！首日先發名單出爐　江坤宇扛4棒

日練12分鐘就有效　「1運動組合」死亡風險降45%

快訊／王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

涉致癌油卻遲發重訊　證交所開罰泰山、南僑、福壽、福懋油各30萬

【你快看我的胡蘿蔔】黑柴叼玩具等在家門口 有人回家開心搖尾炫耀

社會熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

台東砂石車右轉碰撞機車！騎士卡輪下「爆頭亡」　駕駛吐：沒看見

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

上班狂睡打呼醒來滑抖音　副法警長下班直播賣佛具

更多熱門

相關新聞

人妻喊「老公」141次　小王下場曝光

人妻喊「老公」141次　小王下場曝光

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與同事阿強（化名）發生婚外情，兩人在短短1個半月內，光是純文字的聊天紀錄就多達305頁，甚至互稱「老公、老婆」共計457次，憤而決定對阿強提告求償100萬元。雖然阿強辯稱只是私下愛開黃腔紓壓，但仍被新竹地院法官判處應賠償人夫30萬元。

夫自曝外遇　妻查Google地圖怒討百萬

夫自曝外遇　妻查Google地圖怒討百萬

人夫「遛小孩」變偷吃！躲停車場車震小三

人夫「遛小孩」變偷吃！躲停車場車震小三

中正一前偵查隊長陳彥錦性侵案　二審仍判7年

中正一前偵查隊長陳彥錦性侵案　二審仍判7年

前妻婚內外遇懷孕　男離婚才知被綠

前妻婚內外遇懷孕　男離婚才知被綠

關鍵字：

侵害配偶權婚外情LINE對話摩鐵偷情判賠20萬

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面