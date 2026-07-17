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美終止涉港制裁行政令　中方表態「讚賞」：盼儘速恢復正常經貿

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲回應美終止第13936號涉港行政令！中方促美遵守共識：尊重中國主權與香港法治（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

針對美國未再延續於7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中涉港國家緊急狀態，宣告該行政令正式終止，中方今（17）日對此表示讚賞。中方指出，美方此舉是履行雙邊經貿磋商共識的重要一步，證實美方先前已在「中美馬德里經貿磋商」就涉港、投資等問題作出承諾。

大陸商務部今17日晚間發布最新答記者問，「關注到截至目前，美國未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，這是否意味著涉港行政令已經終止？中方對此有何評論？」

發言人表示，中方注意到有關情況。在中美馬德里經貿磋商中，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾。近期，美方已向中方確認，第13936號行政令中的涉港國家緊急狀態今年到期後不再延續，該行政令將終止。

發言人指出，「美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。」

發言人強調，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益。美方涉港政策向積極方向調整，也符合國際社會的普遍期待。希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。
 

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