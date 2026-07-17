雪恥！沈伯洋出席戰鬥陀螺大賽接戰　參賽者讚：確實蠻強的

▲沈伯洋出席陀螺大賽。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市大安、文山民進黨市議員參選人陳聖文今（17日）在下內埔福安宮舉辦「陳聖文×東道盃戰鬥陀螺大賽」，有128位選手參賽，政壇知名陀螺鬥士、民進黨台北市長參選人沈伯洋也獲邀出席，沈也分別與參賽三個選手對戰，並開放現場民眾報名挑戰。沈伯洋也承諾，當選後希望讓活動越來越多，讓大家有更多空間辦活動、競技。

沈伯洋說，陀螺就是一種競技，對於人格的發展、人際之間的交流都非常重要。身為政治人物有一個責任，就是讓大家有更多可以辦活動、競技、培養感情的空間，這是一個城市最重要的韌性基礎。

沈伯洋也承諾，以後他當上市長，會讓這些活動變得越來越多，要讓大家有更多交流的機會，唯有如此，台北人有更多站在一起的空間，彼此切磋，這才是城市競技的本質。

沈伯洋指出，預祝大家比賽都能夠順利。今天也有選手可以向他挑戰，贏了就有小禮物，「所以他今天把他的爆刃等等的陀螺都收起來了，歡迎大家等一下來挑戰」。

沈伯洋上次出席陀螺大賽，與冠軍選手對決慘遭4-0剃光頭，這次出席128人戰鬥陀螺大賽，沈分別與參賽三個選手對戰，並開放現場民眾報名挑戰。與沈伯洋交手的參賽選手李姓民眾受訪時也表示，沈伯洋確實蠻強的，有一定實力。