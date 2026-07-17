幕後／毒油案吳崢一句話道盡執政黨態度　蔣萬安高聲號召民眾上街

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（17日）拋出要人民上街頭對毒油風暴表達憤怒，大出各界意料，但也迅速整合藍白兩黨意見，喬定725上凱道。據了解，蔣設想過不同階段的各種作法，包括要求公布完整流向、成立專區等；但執政黨對地方的建議不僅抗拒，處理動作更是牛步、責任推廠商。而民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃」，道盡執政黨態度，是關鍵的最後一根稻草。知情人士指出，弄到上凱道絕對是迫不得已，但面對食安風暴，身為執政黨真的不能用這種態度回應人民。

據了解，蔣陣營觀察下來，執政黨解決食安風暴的誠意、危機意識都不足，卓榮泰更不認蓋牌、責任推給廠商，還在院會上嗆地方政府；到立院專案報告時，面對在野立委多次要求致歉，更反嗆「是專案報告還是專案道歉？」此外，總統賴清德講完一次話就後就神隱，對比當年「賴市長」主張要開國安會議，馬政府從善如流開了2次，如今卻連一次都不開？

知情人士說，執政黨這些作為一點一點的堆疊，尤其吳崢的態度更是最後一根稻草，一句「又不是我逼你吃」等於把政府應盡的把關責任推給人民，讓蔣萬安認為是時候出手，應該要讓執政黨知道人民真正的心聲。

在喊話民眾上街頭後，蔣萬安也在今天火速拜會民眾黨主席黃國昌，接著到立法院拜會國民黨團，然後再與黨團幹部到黨中央見黨主席鄭麗文，迅速凝聚起在野力量，敲定25日上凱道；此外，也跟盧秀燕通話說明一切原因，跟各方之間都保持默契。據了解，蔣今天與藍委閉門會議時，出席的藍委一面倒的支持蔣萬安走上街頭的提議，大家討論最多的是時間點。由於近來天氣炎熱，藍委們擔心會影響動員能量。不過最後大家認為，執政黨處理致癌油問題已是荒腔走板，不少藍委接收到的選區意見都對執政黨不滿，在民氣可用的情況下，還是決定下週六走上街頭。

一位藍委私下透露，近來國民黨在重大議題上缺少一位旗手，雖然黨團對毒油案開過記者會，但攻防上顯得有點混亂，此時蔣萬安站出來登高一呼，確實發揮了旗手的作用，「因為他的份量是夠的」。

蔣萬安下午在議會備詢時也說到，上街頭時間「宜快不宜慢」，25日就是好時間點，畢竟毒油案拖了近半個月，卓榮泰今天才道歉、責任也往業者推，還是要讓民眾聲音要充分表達出來。這不只是要給民進黨壓力，更重要的是不讓民進黨政府含糊帶過食安風暴。

知情人士強調，弄到上街頭絕非各方願意樂見的，但從執政團隊在總質詢、專案報告的態度、媒體評論也都無法撼動民進黨政府在食安事件上的處理方向，所以才需要讓人民上街吼出心聲，「到現在都不負責任，怎麼能指望未來會做出符合人民期待的回應？」