　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

▲▼航港局葉協隆局長視察金門水頭旅運大樓（圖／航港局中部航務中心提供）

▲航港局葉協隆局長視察金門水頭旅運大樓（圖／航港局中部航務中心提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門小三通近期頻傳「水客」攜帶超重行李而衍生治安與安全疑慮，交通部航港局葉協隆局長今（17）日前往金門港旅運中心視察，並與金門縣長陳福海及相關單位研商強化管制作為，盼提升港區安全與旅運品質。

航港局表示，金廈小三通原以提供兩岸便捷客運服務為宗旨，但近來部分「水客」（俗稱單幫客）攜帶過重行李或貨物搭船，不僅影響旅客通關秩序，也提高客船航行及港區公共安全風險。今年3月更曾發生水客遭查驗後情緒失控、在旅運中心咆哮妨害公務，近期金門海關也查獲有人企圖夾帶毒品原料闖關，凸顯出強化管理的必要性。

葉協隆今日除實地了解旅客行李查驗機制，也拜會陳福海，隨後邀集港警、海關、移民署、海巡署及防檢署等CIQS單位召開專案會議，檢討「水客」攜帶超重行李的管理措施，盼建立跨機關一致執法原則，提升港區管理效能。

▲▼ 航港局葉協隆局長主持召開小三通行李管控會議（圖／航港局中部航務中心提供）

▲航港局葉協隆局長主持召開小三通行李管控會議（圖／航港局中部航務中心提供）

會中，航港局提出多項精進措施，包括落實旅客行李件數與重量查核、加強取締危害港區安全行為、優化小三通售票系統提升艙位利用效率、推動行李託運收費調整新制儘速上路、督促船舶準時開航，以及禁止旅運中心周邊堆置貨物等。陳福海表示，縣府將全力配合中央加強查緝，也責成港務處、車船處配合執行，並要求浯江公司嚴格落實旅客行李重量管控，維護港區整潔、交通順暢及公共安全。

葉協隆強調，航港局未來將持續與金門縣政府及CIQS各單位合作，強化旅運管理及港區安全宣導，並提醒旅客切勿替他人攜帶行李或物品，若涉及毒品或違禁品，不僅可能觸犯《刑法》、《毒品危害防制條例》及《懲治走私條例》等規定，也將危及航行安全，呼籲民眾共同維護安全、有序的小三通旅運環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美翻了！傍晚烏雲密佈　罕見絕美「雙彩虹」
春風怨「早餐店阿姨變了」引爆品牌大戰搶客
地點確定了　今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦
快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

台中醉男KTV狂揮「1大1小水果刀」咆哮　警衝現場壓制逮人

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

台中醉男KTV狂揮「1大1小水果刀」咆哮　警衝現場壓制逮人

美翻了！傍晚烏雲密佈...罕見絕美「雙彩虹」掛彰化天際40分鐘

麥特戴蒙「連劇本都沒看」秒接諾蘭新片！　 親吐拍《奧德賽》每天都超煎熬

蔡健雅宣布高雄開唱「都是B面歌曲」　這首歌一唱當場哽咽

自認很健康！男小腿冒「無感咖啡斑」　醫一驗：糖化血色素飆12%

歷史補課潮！《終戰那一天》林昶佐幫還原　彭明敏親述「捧斷臂找醫生」

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

被傳拒當大S子女監護人？　小S怒斥「黑白顛倒真的很累」

食安恐慌雲林推「安心花生油」　75％全台花生產區力挺在地好油

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

社會熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

上班狂睡打呼醒來滑抖音　副法警長下班直播賣佛具

台東砂石車右轉碰撞機車！騎士卡輪下「爆頭亡」　駕駛吐：沒看見

1歲男童送托後吐血身亡！無照保母違法收托遭罰6萬

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

即／萬里溪堰塞湖僅剩27公分滿水位　估下午5點溢流

更多熱門

相關新聞

海巡小隊長涉洩密遭起訴

海巡小隊長涉洩密遭起訴

金門地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第九岸巡隊金門籍的陳姓小隊長（44歲）涉嫌洩密及違反《國家安全法》案件，偵查終結並將陳提起公訴。金馬澎分署今（17）日表示，該涉案人員已遭免職，除全力配合檢調偵辦外，也已展開內部調查，追究相關人員考核監督不周責任。

海巡小隊長涉洩密流向中國海警

海巡小隊長涉洩密流向中國海警

金門消防潛水搜救訓練升級

金門消防潛水搜救訓練升級

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心上梁

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心上梁

公私協力培育海事人才　航港局表揚7家航商共育海員新星

公私協力培育海事人才　航港局表揚7家航商共育海員新星

關鍵字：

金門新聞金門小三通水客航港局行李管制

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面