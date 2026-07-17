金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

▲航港局葉協隆局長視察金門水頭旅運大樓（圖／航港局中部航務中心提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門小三通近期頻傳「水客」攜帶超重行李而衍生治安與安全疑慮，交通部航港局葉協隆局長今（17）日前往金門港旅運中心視察，並與金門縣長陳福海及相關單位研商強化管制作為，盼提升港區安全與旅運品質。

航港局表示，金廈小三通原以提供兩岸便捷客運服務為宗旨，但近來部分「水客」（俗稱單幫客）攜帶過重行李或貨物搭船，不僅影響旅客通關秩序，也提高客船航行及港區公共安全風險。今年3月更曾發生水客遭查驗後情緒失控、在旅運中心咆哮妨害公務，近期金門海關也查獲有人企圖夾帶毒品原料闖關，凸顯出強化管理的必要性。

葉協隆今日除實地了解旅客行李查驗機制，也拜會陳福海，隨後邀集港警、海關、移民署、海巡署及防檢署等CIQS單位召開專案會議，檢討「水客」攜帶超重行李的管理措施，盼建立跨機關一致執法原則，提升港區管理效能。

▲航港局葉協隆局長主持召開小三通行李管控會議（圖／航港局中部航務中心提供）

會中，航港局提出多項精進措施，包括落實旅客行李件數與重量查核、加強取締危害港區安全行為、優化小三通售票系統提升艙位利用效率、推動行李託運收費調整新制儘速上路、督促船舶準時開航，以及禁止旅運中心周邊堆置貨物等。陳福海表示，縣府將全力配合中央加強查緝，也責成港務處、車船處配合執行，並要求浯江公司嚴格落實旅客行李重量管控，維護港區整潔、交通順暢及公共安全。

葉協隆強調，航港局未來將持續與金門縣政府及CIQS各單位合作，強化旅運管理及港區安全宣導，並提醒旅客切勿替他人攜帶行李或物品，若涉及毒品或違禁品，不僅可能觸犯《刑法》、《毒品危害防制條例》及《懲治走私條例》等規定，也將危及航行安全，呼籲民眾共同維護安全、有序的小三通旅運環境。