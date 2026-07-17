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致癌油惹民怨！蘇清泉批政府失職　聲援725凱道抗議食安

▲蘇清泉公開聲援國民黨發起的凱道抗議行動。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉公開聲援國民黨發起的凱道抗議行動。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

食安風暴連環爆，從萊豬、福島食品、巴西臭蛋、蘇丹紅辣椒粉到近期爆發的苯駢芘食用油事件，引發民眾對食品安全高度憂慮。屏東縣國民黨立委蘇清泉17日表示，食用油是家家戶戶每日必需品，竟驗出超標四倍致癌物苯駢芘，令人無法安心食用，並批評政府處理態度消極，公開聲援國民黨發起的凱道抗議行動，要求政府正視食安危機。

蘇清泉表示，食用油是每個家庭每天都會使用的民生必需品，如今卻被檢出含有超標四倍的致癌物苯駢芘，不僅讓民眾「吃得不安心」，更凸顯政府食品安全把關失靈。

蘇清泉指出，政府面對食安事件，不僅未能及時釐清問題，反而遭外界質疑有蓋牌、推諉責任的情形，甚至官員還與媒體隔空交鋒，未將重點放在解決問題與安定民心，令民眾更加憤怒。

他表示，身為醫師，更能理解民眾對致癌物質的擔憂。食品安全攸關全民健康，不容任何僥倖，也不能讓民眾每天都在擔心吃下肚的食物是否安全。

蘇清泉說，國民黨主席鄭麗文及台北市長蔣萬安已公開呼籲，將於7月25日國民黨全代會後號召民眾前往凱達格蘭大道，表達對政府食安政策的不滿。他也公開聲援相關行動，呼籲民眾站出來，以具體行動要求政府正視食品安全問題，負起應有的政治責任。

他強調，「民以食為天」，食品安全不應淪為政治攻防，而是政府最基本的施政責任，唯有建立嚴格的把關機制、資訊公開透明，才能重建民眾對食品安全的信心。

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