夏莉絲幼兒園爆虐童！家長衝議會交陳情信　蔣萬安：徹查無上限

▲台北市長蔣萬安遇虐童案陳情。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市北市私立夏莉絲國際幼兒園位於中正區的分園，日前被踢爆有集體虐童、不當對待案件，市長蔣萬安今（17日）結束施政總質詢後，收下受害者家長陳情書，承諾調查結果會在7月底出爐，並從速、從重裁處，也會全力協助家長。

議員徐立信日前與受害家屬一同召開記者會，控訴私立夏莉絲國際幼兒園爆發集體不當對待案，家長目睹教保員將學童拖進教室，追查之下還發現寶貝孩子被要求在午休時在走廊學狗爬，還有多起肢體暴力事件，受害者至少12人。

夏莉絲國際幼兒園（仁愛）負責人陳立原今在臉書表示，本來保護孩子成長、提供一個讓家長安心的托育環境，是他最基本的責任，但針對近日園所內發生的不當管教事件，造成孩子們身心受到傷害，「我在此代表園所全體教職員，致上最沉重的歉意。對不起，真的很對不起，我責無旁貸」。

陳立原說，已於第一時間主動配合教育局與檢調機關展開全面調查，應負擔的法律責任我們園方絕不推諉、絕不逃避。再次跟各位家長還有社會大眾道歉，該承擔的責任我會負責。並且保證未來此類事情絕不再發生。

徐立信今在議會總質詢時，指外傳夏莉絲幼兒園負責人的妻子與蔣萬安夫人是閨蜜，是否屬實？蔣萬安表示，「這完全不是事實，希望這種謠言要止住」。蔣說，作為家長，他對於不當對待事件感到心痛、憤怒，市府已強力介入，要求業者出面道歉，並會協助家長後續索賠。

會後，徐立信帶著陳情家長代表，在議會一樓與蔣萬安見面。家長代表要求市府將調查層級上升到園長、負責人，以及此幼兒園旗下的所有分園，讓該負責的人負責，讓台北市所有孩子能夠安全。

蔣萬安收下家長陳情書後回應，身為家長，他完全理解家長的心情，且非常的心痛、不滿、難過、憤怒，市府會全力協助、全面清查。蔣承諾，調查結果7月底出爐，一定從嚴、從速、從重裁處。