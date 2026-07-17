全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

▲彰化秀水鄉80歲阿公返家迷路騎到大城鄉台西村 。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名80歲失智阿公，昨(16日)上午騎單車外出理髮，不料因此迷失方向，一路從秀水鄉騎行近41公里，家人等到深夜焦急報警協尋。芳苑分局路上派出所警員洪彰擇接獲通報後，憑藉家屬提供的即時定位，在夜色中展開地毯式搜索，看到阿公直往濁水溪邊騎行，立即將人攔下，平安尋獲，家屬獲悉後感激不已。

芳苑警分局表示，北政府警察局忠孝東路派出所通報，16日晚間7時許，有一名高齡80歲阿公，上午8時許自秀水鄉住家騎單車出門剪髮後即失聯，遲至入夜仍未歸返。家屬焦急萬分，緊急向警方請求協尋。

▲路上派出所員警洪彰擇貼心為阿公買便當飲料等熱食 。（圖／警方提供）

案經轉報彰化縣警方後，芳苑分局路上派出所警員洪彰擇主動與報案人聯繫，並透過家屬提供的最新定位資訊，鎖定老翁位置在大城鄉東港村一帶。洪員隨即頂著夜色，沿著鄉間小路與巷弄展開地毯式搜尋。歷經1小時的努力，終於在靠近濁水溪旁的大城鄉台西村發現。當時老翁因長途騎乘、體力明顯透支，神情疲憊且略顯焦慮，所幸身體並無外傷。

員警見狀立即將老翁攙扶上警車，帶回派出所休息，並提供熱食與飲品補充體力。接獲尋獲消息的家屬欣喜若狂，隨即聯絡中部親友趕赴派出所，順利將老翁接回照護。

▲秀水鄉騎單車到大城鄉台西村距離近41公里長。（圖／ 翻攝自Google Map.）