　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

▲彰化秀水鄉80歲阿公返家迷路騎到大城鄉台西村 。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲彰化秀水鄉80歲阿公返家迷路騎到大城鄉台西村 。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名80歲失智阿公，昨(16日)上午騎單車外出理髮，不料因此迷失方向，一路從秀水鄉騎行近41公里，家人等到深夜焦急報警協尋。芳苑分局路上派出所警員洪彰擇接獲通報後，憑藉家屬提供的即時定位，在夜色中展開地毯式搜索，看到阿公直往濁水溪邊騎行，立即將人攔下，平安尋獲，家屬獲悉後感激不已。

芳苑警分局表示，北政府警察局忠孝東路派出所通報，16日晚間7時許，有一名高齡80歲阿公，上午8時許自秀水鄉住家騎單車出門剪髮後即失聯，遲至入夜仍未歸返。家屬焦急萬分，緊急向警方請求協尋。

▲彰化秀水鄉80歲阿公返家迷路騎到大城鄉台西村 。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲路上派出所員警洪彰擇貼心為阿公買便當飲料等熱食 。（圖／警方提供）

案經轉報彰化縣警方後，芳苑分局路上派出所警員洪彰擇主動與報案人聯繫，並透過家屬提供的最新定位資訊，鎖定老翁位置在大城鄉東港村一帶。洪員隨即頂著夜色，沿著鄉間小路與巷弄展開地毯式搜尋。歷經1小時的努力，終於在靠近濁水溪旁的大城鄉台西村發現。當時老翁因長途騎乘、體力明顯透支，神情疲憊且略顯焦慮，所幸身體並無外傷。

員警見狀立即將老翁攙扶上警車，帶回派出所休息，並提供熱食與飲品補充體力。接獲尋獲消息的家屬欣喜若狂，隨即聯絡中部親友趕赴派出所，順利將老翁接回照護。

▲彰化秀水鄉80歲阿公返家迷路騎到大城鄉台西村 。（圖／警方提供 翻攝自Google Map.）

▲秀水鄉騎單車到大城鄉台西村距離近41公里長。（圖／ 翻攝自Google Map.）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美翻了！傍晚烏雲密佈　罕見絕美「雙彩虹」
春風怨「早餐店阿姨變了」引爆品牌大戰搶客
地點確定了　今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦
快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

台中醉男KTV狂揮「1大1小水果刀」咆哮　警衝現場壓制逮人

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

台中醉男KTV狂揮「1大1小水果刀」咆哮　警衝現場壓制逮人

美翻了！傍晚烏雲密佈...罕見絕美「雙彩虹」掛彰化天際40分鐘

麥特戴蒙「連劇本都沒看」秒接諾蘭新片！　 親吐拍《奧德賽》每天都超煎熬

蔡健雅宣布高雄開唱「都是B面歌曲」　這首歌一唱當場哽咽

自認很健康！男小腿冒「無感咖啡斑」　醫一驗：糖化血色素飆12%

歷史補課潮！《終戰那一天》林昶佐幫還原　彭明敏親述「捧斷臂找醫生」

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

被傳拒當大S子女監護人？　小S怒斥「黑白顛倒真的很累」

食安恐慌雲林推「安心花生油」　75％全台花生產區力挺在地好油

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

【你快看我的胡蘿蔔】黑柴叼玩具等在家門口 有人回家開心搖尾炫耀

社會熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

上班狂睡打呼醒來滑抖音　副法警長下班直播賣佛具

台東砂石車右轉碰撞機車！騎士卡輪下「爆頭亡」　駕駛吐：沒看見

1歲男童送托後吐血身亡！無照保母違法收托遭罰6萬

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

即／萬里溪堰塞湖僅剩27公分滿水位　估下午5點溢流

更多熱門

相關新聞

灌3罐啤酒開去田裡　耕耘機被拖走畫面曝

灌3罐啤酒開去田裡　耕耘機被拖走畫面曝

彰化縣溪湖鎮日前發生一起罕見的耕耘機酒駕案，63歲陳姓男子中午喝了3罐啤酒後，駕駛大型農用耕耘機準備前往田裡工作，途中不慎擦撞路邊停放轎車，警方到場酒測值達每公升0.25毫克，當場依公共危險罪嫌移送法辦， 陳男一度認為「農機不算車」，沒想到耕耘機也遭拖走查扣，損失慘重，罕見畫面曝光引發民眾熱議。

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

台61線「恐布長木」！ 轎車急煞重機追撞騎士噴飛

台61線「恐布長木」！ 轎車急煞重機追撞騎士噴飛

巷口驚險對撞　 2人「噴飛倒地」險遭輾

巷口驚險對撞　 2人「噴飛倒地」險遭輾

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

關鍵字：

彰化濁水溪台西村失智路上派出所

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面