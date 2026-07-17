新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

▲音樂教室發生兇案，死者紀男的妻子發聲了。（圖／網友asd1123098授權提供）



地方中心／新竹報導

新竹市東區三民路一處音樂教室14日發生命案，美籍43歲林姓教授持刀殺害48歲紀姓連襟，事件引起社會注目，案件內情也有許多版本的說法出現。對此，紀男的妻子王女出面澄清，案發前音樂教室並無更換負責人、股東，且她與丈夫從未想過爭產，外界、社會上的不實訊息已對他們造成極大傷害，希望別再以訛傳訛。

命案後流言四起 妻子發聲駁斥不實傳聞

兇案發生以後，外界傳出許多不同版本的說法，有消息稱雙方家庭因為音樂教室的產權而鬧得不愉快，進而引發兇案。對此，紀男的妻子王女17日發布聲明稿澄清，指稱自從丈夫遇害以後，她與家人悲痛萬分，且社會上出現許多不實訊息，對一家人造成極大的傷害。

▲音樂教室發生兇案，死者紀男的妻子發聲了。（圖／網友asd1123098授權提供）



三點聲明回應 強調「未有爭產意思及行為」

王女列出三點回應，第一點是「事發之前，音樂教室沒有更換負責人或股東的事情」，第二點為「音樂教室所在地的產權不在任何子女的名下」，第三點則是「我及先生從來沒有爭產的意思及行為」。

王女向社會喊話，希望各界可以給她與孩子喘息的時間與空間，讓他們能夠平靜重生、也讓丈夫能夠安息，「感激不盡。」

▼死者紀男的妻子聲明。（圖／地方中心翻攝）

