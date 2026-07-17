食安恐慌雲林推「安心花生油」　75％全台花生產區力挺在地好油

▲雲林縣政府今日舉辦「雲林純釀 安心守護」花生油推廣記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

近期油品食安議題引發民眾關注，不少家庭對於日常烹調用油感到疑慮。雲林縣政府今（17）日舉辦「雲林純釀 安心守護」在地原料花生油品推廣記者會，邀集農會及在地油品業者共同推薦國產花生製成的安心好油，強調從原料、生產製程到檢驗報告全面把關，讓消費者吃得安心，也支持在地農業發展。

記者會由縣長張麗善主持，與縣農會總幹事陳志揚、虎尾鎮農會總幹事陳武吉、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、可味企業有限公司董事長李振岩、喜笑花生負責人吳文勝及莿桐合作農場場長李首清共同推廣雲林花生油品，展現地方農業從生產、加工到品牌建立的完整鏈結。

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張麗善表示，近幾個月台灣受到油品食安風暴影響，民眾對於「吃什麼油才安心」產生疑慮。雲林身為農業大縣，更肩負守護消費者食安的重要責任，尤其雲林是台灣花生主要產區，花生產量約占全國75％，推廣優質國產原料製油，不僅守護民眾健康，也能支持在地農民。

▲雲林為全台花生重要產區，產量占全國約75％，縣府推動在地原料製油，守護民眾餐桌安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

她指出，目前國際農產品市場變化快速，美國進口花生可能對國內花生產業帶來影響，在此時刻推廣使用台灣在地花生原料更具重要性。縣府持續輔導地方業者強化生產管理、品質檢驗及履歷制度，讓消費者能清楚了解油品來源，建立從產地到餐桌的安全防線。

張麗善說明，雲林在地花生油業者皆選用國產花生加工製造，經過嚴謹製程管理、品質監控及油品檢驗，相關檢驗報告公開透明，讓民眾能安心選購。其中虎尾鎮農會更推出全國首瓶具產銷履歷的低溫冷壓初榨花生油，以低溫方式保留花生天然風味與營養，降低氧化風險，延長保存期限。

「好的油品，從好的原料開始。」張麗善說，使用雲林在地花生製油，不僅縮短運輸距離、確保新鮮，也讓農民辛苦栽培的成果被更多消費者看見。此次推薦的虎尾鎮農會及莿桐合作農場花生油，皆通過苯駢芘（BaP）零檢出檢驗，品質值得信賴。

農業處長魏勝德表示，食品安全是全民共同關注的重要議題，縣府將持續協助地方業者導入品質管理制度及檢驗機制，從原料來源、生產流程到產品檢測全面強化管理，建立完善食品安全防護網。並指出，未來縣府也將持續媒合農民、農會及加工業者，鼓勵使用國產農產原料，開發更多元加工產品，提高地方農業附加價值。

在油品議題引發社會關注之際，雲林以花生產地優勢，透過透明化管理與嚴格檢驗，端出安心選擇。縣府也呼籲民眾，支持在地農業，選購來源清楚、品質有保障的雲林花生油，讓每一餐都能吃得健康、吃得放心。

▲雲林為全台花生重要產區，產量占全國約75％，縣府推動在地原料製油，守護民眾餐桌安全。（圖／記者游瓊華翻攝）