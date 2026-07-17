「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

▲雲林警方公布打詐成果，今年1月至6月偵破詐欺集團53件，查扣不法所得逾2.6億元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局今（17）日召開「115年度第2次打擊黑金槍毒詐成果記者會」，公布近期查緝成果，並公開表揚辦案有功人員。記者會由縣長張麗善、警察局長黃富村及雲林縣警友會理事長吳政憲共同主持，現場頒獎肯定第一線員警在緝毒、打詐、掃黑及肅槍工作上的付出，也向民眾說明警方持續掃蕩犯罪決心。

雲林縣長張麗善表示，給予警察局黃富村局長高度肯定，其帶領警察團隊以來，與檢察機關密切合作，近幾個月來不僅積極查緝犯罪，更多次跨縣市追查犯罪網絡，在肅槍、掃黑、緝毒及打詐等工作均繳出優異成績。於肅槍專案期間，共查獲10名涉案嫌犯，查扣10把具殺傷力非法槍械；掃黑行動則掃蕩幫派案件6件、查獲86人，並獲得全國乙組第2名佳績。

▲雲林縣警局召開「115年第2次打擊黑金槍毒詐成果記者會」，縣長張麗善頒獎表揚緝毒、打詐、掃黑、肅槍有功人員。（圖／記者游瓊華翻攝）

在毒品查緝方面，警方持續針對毒品供應鏈及毒駕行為強力追查，共查獲毒駕案件73件，緝獲藥頭26人、破獲毒品分裝場所5處，並查獲施用及持有毒品案件84人，有效阻斷毒品流入社區。此外，更同步加強打詐勤務。今年1月至6月，共偵破詐欺集團53件，查獲犯嫌297人，並查扣不法所得2億6624萬餘元，較去年同期成長311%，積極追回民眾可能遭詐騙流失的血汗錢。

張麗善指出，治安維護需要警民共同努力，感謝全體警察同仁不畏危險、勇於執法，持續築起雲林治安防護網，也感謝警友會長期支持警政工作。她期許警方持續保持強勢執法態勢，讓犯罪無所遁形，打造雲林成為安全、宜居的幸福城市。

雲林縣警察局長黃富村表示，警方未來將持續針對毒駕、毒品來源及販毒網絡深入追查，從源頭斬斷毒品供應鏈，保障民眾交通安全與生活環境。面對詐團及黑幫勢力，警方將秉持「遇案就打、除惡務盡、絕不收手」原則，全面瓦解犯罪共生結構。

黃富村也提醒，近期詐騙案件以「假網拍購物」及「假交友投資」手法最為常見，民眾切勿輕信網路陌生訊息或高獲利投資話術，若遇可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線查證。呼籲鄉親，毒品、詐騙及犯罪行為不僅危害個人，也影響整體社會安全，民眾若發現可疑涉毒、涉黑或詐騙情事，應主動向警方反映，共同打造「黑金槍毒詐零容忍」的安全家園。





▲雲林檢警強力掃蕩犯罪，半年查獲非法槍械10把、掃黑86人，展現維護治安決心。（圖／記者游瓊華翻攝）