上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

▲大陸國台辦副主任潘賢掌今日參訪兩岸展區與台商交流互動 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今（17）日在上海盛大開幕，大會特別開闢「兩岸展區」，吸引十多家優秀台資龍頭企業攜前沿科技亮相。大陸國台辦副主任潘賢掌下午特地前往兩岸展區參訪，除深入瞭解英業達、北京漢智興等台企概況，更難得展現輕鬆一面，現場與AI虛擬人互動體驗穿搭。之後前往中國氣象局展區，現場實際體驗在巴基斯坦等7國落地應用的「媽祖」天氣預警系統實務運作。

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今（17）日在上海盛大開幕。下午大陸國台辦主任潘賢掌在上海市台辦副主任金梅等人陪同下，特地前往參訪大會專屬的「兩岸展區」，了解台商產業動向，難得展現輕鬆一面，與AI虛擬人互動，並且特地參訪大會焦點之一中國氣象智能預警「媽祖」方案的實務運作。

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今17日登場，一連展出4天20結束，本屆主題是「智慧夥伴，共創未來」，在世博、張江、西岸「三地四館」同步啓幕，總展覽面積超過10萬平方米，1100多家企業集中展示3000多項前沿技術成果，其中超300款AI產品將全球首發，四個展館集合各家企業核心。

▲ 潘賢掌難得展現輕鬆一面，體驗AI虛擬科技 。（圖／記者任以芳攝）

本次大會開闢兩岸展區，集結十多家優秀台資企業，集中展示智能出行、AI算力、智能製造及健康科技等前沿創新成果。包括「寅家集團」帶來全棧自研的駕駛員監控系統與電子外後視鏡，首發展示智慧農機與作業機器人智能沙盤；「英業達科技」以「AI Factory」為核心，展出「Domain」 AI虛擬人服務及邊緣AI設備，呈現從算力到場景的完整布局；「北京漢智興」在大陸首秀「Coeus-4001T算力平台」，搭載輝達（NVIDIA）最新Jetson Thor模組，算力高達2070 TFLOPS，專為人形機器人與智能駕駛賦能。

此外，「鼎捷數智」推出雅典娜企業智能運行空間，助力製造業數智化轉型；「敏實集團」聚焦機器人核心部件，展出具備電子皮膚功能的機器人面罩及一體化關節總成；「喬山健康科技」帶來鴻蒙智選跑步機與智能跳繩，打造AIoT家庭健身新生態；「數字王國」展示一站式AI影像生成平台及虛擬人實時交互技術；「台晶電子」是為全球最大石英晶體製造單體工廠，也展出車規級頻率器件。

大陸國台辦副主任潘賢掌下午到大會參訪兩岸展區，與多家台資企業負責人交流互動。參訪首站，工作人員介紹最紅AI虛擬技術，潘賢掌立刻表示，「AI（唱歌）歌手這個現在真的很流行。」

接著他參訪英業達等多家台資企業，親自與企業負責人交流，聆聽期間主動提問，深入瞭解企業目前概況。潘賢掌也難得展現輕鬆一面，現場與AI虛擬人互動，透過拍攝照片，選擇自身喜歡風格，讓AI虛擬人物打造適合自己穿搭形象。等待分析過程，潘賢掌十分專注螢幕秀出分析結果，最後AI服裝建議是適合休閒輕鬆風格。

▲中方將推動氣象智能預警「媽祖」方案在30個國家落地應用 。（圖／記者任以芳攝）

參訪兩岸展區後，潘賢掌特地去中國氣象局展區，了解大陸自主研發「媽祖」（MAZU）天氣預警系統，現場實際體驗AI氣象機器人預報天氣，這也是大陸國家主席習近平今日在開幕式力推的氣象預警系統。

現場人員介紹，「媽祖」融合中華優秀傳統文化與現代科技，搭載「風雷」「風清」「風順」等系列人工智能氣象預報模型，整合風雲氣象衛星等多源觀測數據，提供覆蓋「監測—預報—預警—服務」全鏈條的一體化解決方案。該方案採用「菜單式供給、定制化服務」模式，可根據不同國家的災害特徵和業務需求量身打造專屬預警系統。

自2025年7月發佈以來「媽祖」在巴基斯坦、所羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國等7個國家落地應用，支持全球40多國雲端使用，氣象數據服務覆蓋139個國家和地區。

大陸國家主席習近平上午出席開幕式發表重要講話，指出為未來5年內，中國將面向發展中國家提供5000個人工智慧專題研修培訓名額；同時將面向東協（東盟）、阿盟、非盟、拉共體、上合組織及金磚國家，建設「國際人工智慧應用合作中心」。此外，中方也將推動氣象智能預警「媽祖」方案在30個國家落地應用，守望萬家燈火，以實際行動攜手「全球南方」國家彌合數字鴻溝，防範AI領域形成新的歷史不公。

▼ 中國自主研發「媽祖」天氣預警系統亮相AI大會。（圖／記者任以芳攝）