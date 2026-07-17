　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

▲▼ 潘賢掌、國台辦副主任、上海智能大展 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任潘賢掌今日參訪兩岸展區與台商交流互動 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今（17）日在上海盛大開幕，大會特別開闢「兩岸展區」，吸引十多家優秀台資龍頭企業攜前沿科技亮相。大陸國台辦副主任潘賢掌下午特地前往兩岸展區參訪，除深入瞭解英業達、北京漢智興等台企概況，更難得展現輕鬆一面，現場與AI虛擬人互動體驗穿搭。之後前往中國氣象局展區，現場實際體驗在巴基斯坦等7國落地應用的「媽祖」天氣預警系統實務運作。

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今（17）日在上海盛大開幕。下午大陸國台辦主任潘賢掌在上海市台辦副主任金梅等人陪同下，特地前往參訪大會專屬的「兩岸展區」，了解台商產業動向，難得展現輕鬆一面，與AI虛擬人互動，並且特地參訪大會焦點之一中國氣象智能預警「媽祖」方案的實務運作。

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今17日登場，一連展出4天20結束，本屆主題是「智慧夥伴，共創未來」，在世博、張江、西岸「三地四館」同步啓幕，總展覽面積超過10萬平方米，1100多家企業集中展示3000多項前沿技術成果，其中超300款AI產品將全球首發，四個展館集合各家企業核心。

▲▼ 潘賢掌、國台辦副主任、上海智能大展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 潘賢掌難得展現輕鬆一面，體驗AI虛擬科技 。（圖／記者任以芳攝）

本次大會開闢兩岸展區，集結十多家優秀台資企業，集中展示智能出行、AI算力、智能製造及健康科技等前沿創新成果。包括「寅家集團」帶來全棧自研的駕駛員監控系統與電子外後視鏡，首發展示智慧農機與作業機器人智能沙盤；「英業達科技」以「AI Factory」為核心，展出「Domain」 AI虛擬人服務及邊緣AI設備，呈現從算力到場景的完整布局；「北京漢智興」在大陸首秀「Coeus-4001T算力平台」，搭載輝達（NVIDIA）最新Jetson Thor模組，算力高達2070 TFLOPS，專為人形機器人與智能駕駛賦能。

此外，「鼎捷數智」推出雅典娜企業智能運行空間，助力製造業數智化轉型；「敏實集團」聚焦機器人核心部件，展出具備電子皮膚功能的機器人面罩及一體化關節總成；「喬山健康科技」帶來鴻蒙智選跑步機與智能跳繩，打造AIoT家庭健身新生態；「數字王國」展示一站式AI影像生成平台及虛擬人實時交互技術；「台晶電子」是為全球最大石英晶體製造單體工廠，也展出車規級頻率器件。

大陸國台辦副主任潘賢掌下午到大會參訪兩岸展區，與多家台資企業負責人交流互動。參訪首站，工作人員介紹最紅AI虛擬技術，潘賢掌立刻表示，「AI（唱歌）歌手這個現在真的很流行。」

接著他參訪英業達等多家台資企業，親自與企業負責人交流，聆聽期間主動提問，深入瞭解企業目前概況。潘賢掌也難得展現輕鬆一面，現場與AI虛擬人互動，透過拍攝照片，選擇自身喜歡風格，讓AI虛擬人物打造適合自己穿搭形象。等待分析過程，潘賢掌十分專注螢幕秀出分析結果，最後AI服裝建議是適合休閒輕鬆風格。

▲▼ 上海智能人工大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲中方將推動氣象智能預警「媽祖」方案在30個國家落地應用 。（圖／記者任以芳攝）

參訪兩岸展區後，潘賢掌特地去中國氣象局展區，了解大陸自主研發「媽祖」（MAZU）天氣預警系統，現場實際體驗AI氣象機器人預報天氣，這也是大陸國家主席習近平今日在開幕式力推的氣象預警系統。

現場人員介紹，「媽祖」融合中華優秀傳統文化與現代科技，搭載「風雷」「風清」「風順」等系列人工智能氣象預報模型，整合風雲氣象衛星等多源觀測數據，提供覆蓋「監測—預報—預警—服務」全鏈條的一體化解決方案。該方案採用「菜單式供給、定制化服務」模式，可根據不同國家的災害特徵和業務需求量身打造專屬預警系統。

自2025年7月發佈以來「媽祖」在巴基斯坦、所羅門群島、約旦、斯里蘭卡、蒙古國等7個國家落地應用，支持全球40多國雲端使用，氣象數據服務覆蓋139個國家和地區。

大陸國家主席習近平上午出席開幕式發表重要講話，指出為未來5年內，中國將面向發展中國家提供5000個人工智慧專題研修培訓名額；同時將面向東協（東盟）、阿盟、非盟、拉共體、上合組織及金磚國家，建設「國際人工智慧應用合作中心」。此外，中方也將推動氣象智能預警「媽祖」方案在30個國家落地應用，守望萬家燈火，以實際行動攜手「全球南方」國家彌合數字鴻溝，防範AI領域形成新的歷史不公。

▼ 中國自主研發「媽祖」天氣預警系統亮相AI大會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 潘賢掌、國台辦副主任、上海智能大展 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美翻了！傍晚烏雲密佈　罕見絕美「雙彩虹」
春風怨「早餐店阿姨變了」引爆品牌大戰搶客
地點確定了　今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦
快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

重慶山崩無台人受災　陸委會表達慰問關心

編劇都不敢這樣寫！陸男幫台灣遊客拍照　竟找到失聯大伯

陸動畫電影《八仙！》攻暑期檔　職場社畜、官僚主義搬進神話世界

陸「平民AI」豆包付費版差評如潮　使用者批：理解指令差、額度消耗快

「中國拚命阻止我選上」　陸嗆川普「無中生有」：沒興趣干涉

陸男大生狀告海航班機提早起飛　自己蒐證寫萬字狀紙讓法務決定和解

中國樂事出現「藍色洋芋片」　當事人嚇傻：不敢吃了

影／重慶彭水突發山崩！　有人慘遭活埋、數棟民房倒塌

參數達2.8兆！Kimi K3發布　成全球最大開源模型

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

重慶山崩無台人受災　陸委會表達慰問關心

編劇都不敢這樣寫！陸男幫台灣遊客拍照　竟找到失聯大伯

陸動畫電影《八仙！》攻暑期檔　職場社畜、官僚主義搬進神話世界

陸「平民AI」豆包付費版差評如潮　使用者批：理解指令差、額度消耗快

「中國拚命阻止我選上」　陸嗆川普「無中生有」：沒興趣干涉

陸男大生狀告海航班機提早起飛　自己蒐證寫萬字狀紙讓法務決定和解

中國樂事出現「藍色洋芋片」　當事人嚇傻：不敢吃了

影／重慶彭水突發山崩！　有人慘遭活埋、數棟民房倒塌

參數達2.8兆！Kimi K3發布　成全球最大開源模型

美翻了！傍晚烏雲密佈...罕見絕美「雙彩虹」掛彰化天際40分鐘

麥特戴蒙「連劇本都沒看」秒接諾蘭新片！　 親吐拍《奧德賽》每天都超煎熬

蔡健雅宣布高雄開唱「都是B面歌曲」　這首歌一唱當場哽咽

自認很健康！男小腿冒「無感咖啡斑」　醫一驗：糖化血色素飆12%

歷史補課潮！《終戰那一天》林昶佐幫還原　彭明敏親述「捧斷臂找醫生」

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

被傳拒當大S子女監護人？　小S怒斥「黑白顛倒真的很累」

食安恐慌雲林推「安心花生油」　75％全台花生產區力挺在地好油

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片

大陸熱門新聞

4歲女童掙扎6分鐘溺斃　叔叔全程滑手機免責

18年租客退租被要求「恢復如新」房東索賠百萬

陸男大生狀告海航班機提早起飛 自己蒐證寫萬字狀紙讓法務決定和解

中國樂事出現「藍色洋芋片」　當事人嚇傻：不敢吃了

河北洪災「水快淹到脖子」店員才跟老闆請假

全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵翻

快訊／驚傳巴紐關閉我外館！　陸外交部：一中原則是人心所向

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

4人團赴陸失聯　陸委會證實：全員遭拘留

編劇都不敢這樣寫！陸男幫台灣遊客拍照　竟是失聯大伯

賴清德指控對岸跨境鎮壓　國台辦反問：有何資格奢談民主

廣州動物園人氣王「髮型獅」離世 齊瀏海蓬蓬頭多變形象圈粉無數

影／重慶彭水突發山崩！　有人慘遭活埋、數棟民房倒塌

2警員赴陸遭盤查　刺探關鍵基礎設施資訊

更多熱門

相關新聞

陸「平民AI」豆包付費版差評如潮 使用者批：理解指令差、額度消耗快

陸「平民AI」豆包付費版差評如潮 使用者批：理解指令差、額度消耗快

被稱為「平民AI」的「豆包」6月下旬推出付費專業版，主打操作電腦、撰寫程式、製作簡報等Agent功能，但上線20多天後，首批用戶陸續反映理解指令不佳、任務頻繁出錯、使用額度消耗過快等問題，包括在整理月報、建立新聞面板、分析銀行流水及製作字帖等任務上，均未達到預期價值。

MLB下令禁止在休息區平板使用AI！

MLB下令禁止在休息區平板使用AI！

賴清德指控對岸跨境鎮壓　國台辦反問：有何資格奢談民主

賴清德指控對岸跨境鎮壓　國台辦反問：有何資格奢談民主

李長榮先進材料中科擴線動土　明年供應電子級異丙醇6萬噸

李長榮先進材料中科擴線動土　明年供應電子級異丙醇6萬噸

台東AI觀光導覽員「Nina」東京驚豔亮相

台東AI觀光導覽員「Nina」東京驚豔亮相

關鍵字：

國台辦潘賢掌AI台資企業媽祖氣象

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面