大溪關聖帝君降臨球場！蘇俊賓連手乖乖開球　助桃猿險勝獅

▲桃園市副市長蘇俊賓昨天傍晚到桃園棒球場，出席「大溪形象商圈-樂在溪遊活動」，捧著普濟堂關聖帝君神像進場。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓昨（16）日傍晚前往樂天桃園棒球場出席「大溪形象商圈-樂在溪遊活動」，蘇俊賓在普濟堂關聖帝君、大溪百年社頭見證下與乖乖共同開球，象徵市府攜手在地商圈聯合出擊，果然為桃猿帶來好運，比賽最終以2:1桃猿險勝統一獅隊，在下半球季坐穩第一名。

▲桃園市副市長蘇俊賓昨天傍晚在桃園棒球場與在地產業乖乖共同開球。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，「樂在溪遊棒球日」是由桃園市大溪區大溪形象商圈發展協會、在地產業和社頭以及桃園重要文資-普濟堂聯手促成，大溪形象商圈是台灣少數的百年商圈，有著非常精彩的木藝、豆干美食產業及街角館，近年來很多年輕人返鄉創業，創造出大溪的第二波新興產業，推出木工文創品或結合手作的精采遊程。

蘇俊賓表示，已被提報為桃園市市定民俗的大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，和具有豐富歷史的大溪老街是桃園的重要資產，這次結合桃園在地產業乖乖，推出全台限量的「關公乖乖」，希望在暑假前期為大溪老街衝刺一波熱度，也幫接下來的的重頭戲，大溪人的第二個過年-普濟堂關聖帝君聖誕遶境活動暖身，期待讓大溪這個品牌歷久彌新更加光亮。

▲桃園市副市長蘇俊賓昨天傍晚在桃園棒球場與普濟堂關聖帝君與大溪形象商圈發展協會等單位在前賽大合影。（圖／市府新聞處提供）

市府經發局長張誠說明，今年夏天市府聯手大溪形象商圈發展協會辦理「大溪商圈暑假系列活動」，包含熱血棒球、神將文化和復古露天電影院等，首場「樂在溪遊棒球日」，融合文化與運動，現場有興安社將軍體驗、「女俠木藝」木工手作體驗及社頭文創與水蜜桃市集。7月25日及8月1日有「神將文化體驗週與職人手作」，以及8月15日的「古蹟埕露天電影夜」，鼓勵親子同遊。市府持續推動商圈振興補助計畫，盼透過跨界合作帶動地方觀光與商圈消費。