精品圈御用插畫家中部首展　藝術香氛交織打造城市美學新風潮

▲時尚插畫藝術家邱秉御（PingYu）首次於中部舉辦個人展覽，《她的姿態・留白之光》展出22件作品，邀民眾走進藝術美學世界。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

當藝術不再只是掛在牆上的作品，而是成為提升生活質感、豐富心靈感受的一部分，追求美學生活的風潮正逐漸受到民眾重視。時尚插畫藝術家邱秉御（PingYu）首次於中部舉辦個人藝術展，以細膩筆觸與獨特色彩語彙，帶領觀者走進女性姿態、情感與想像交織的藝術世界。

《她的姿態・留白之光》即日起至10月5日於新光三越台中中港店Deco Gallery設計藝廊展出，共展出22件精緻作品，其中包含2件首次公開亮相的創意媒材新作，呈現藝術家跨越媒材限制、持續探索創作可能性的藝術視野。

以水彩與墨水為主要創作媒材的PingYu，長年投入時尚插畫創作，透過獨創的暈染、層疊與覆蓋技法，將柔和色彩轉化為具有張力的視覺語言。作品既保有水彩流動的輕盈感，也蘊含墨色堆疊後的深沉力量，形成細膩與奔放並存的獨特風格。

邱秉御曾受邀為多場國際精品活動創作指定插畫作品，作品受到時尚與藝術領域肯定。此次展覽以女性為核心主題，透過人物姿態、光影變化與色彩留白，描繪女性內在情感的流動，也象徵每個人生命中未被定義的想像空間。展場中，一幅幅作品彷彿捕捉女性瞬間的情緒與姿態，有低語般的溫柔，也有展現自信的力量。透過留白，觀者能在畫面中留下自己的情感投射，在欣賞作品的同時，也與藝術產生更深層的對話。

近年來，藝術欣賞逐漸成為現代生活的重要趨勢，民眾不再只是追求物質消費，也開始重視美感培養、心靈沉澱與生活品質提升。透過走進藝文展覽，人們能在忙碌日常中獲得片刻安定，培養觀察力與審美能力，也讓藝術成為提升生活格調與心理素質的重要養分。

此次展覽更跨界攜手義大利香氛品牌CULTI MILANO，以經典香氛融入展覽空間，打造視覺、嗅覺交織的五感藝術體驗。民眾除了欣賞畫作，也能透過氣味感受作品背後的情緒氛圍，讓光影、色彩與香氣共同建構沉浸式藝術旅程。

主辦單位說明，希望透過此次展覽，讓更多民眾親近藝術、感受藝術，不論是熟悉藝術收藏的愛好者，或首次走進展覽空間的民眾，都能在作品中找到屬於自己的感動與共鳴。此外，展覽期間同步推出線上快閃販售活動，讓喜愛藝術的民眾能將作品收藏於生活之中，把美感延續到日常空間。

▲此次展覽更跨界攜手義大利香氛品牌CULTI MILANO，以經典香氛融入展覽空間，打造視覺、嗅覺交織的五感藝術體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）