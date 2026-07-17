接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

▲▼目前堰塞湖水位已接近1086公尺警戒水位高程。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央災害應變中心今日持續召開花蓮萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報，依據今日下午4時最新監測資料，目前堰塞湖水位高程約1085.98公尺，推估蓄水量約511.36萬立方公尺，已接近1086公尺警戒水位高程，但目前尚未溢流，主因是警戒水位以上還有壩頂右岸陸續崩落形成高約1.5公尺的鬆散土石，這層土體可能仍具有蓄水效果，使得湖區水位持續上升而未溢流。



中央災害應變中心提醒，這層高度約1.5公尺的堆積土體較為鬆散，穩定性不足，仍可能隨時發生溢流。因此，1在日下午3時發布紅色警戒後，各中央部會及地方政府持續維持最高警戒，全力執行各項防災應變措施。依今日最新監測結果，堰塞湖壩體滲流量較前兩日明顯增加，顯示壩體內部受蓄水壓力影響持續變化，風險逐漸提高。





目前花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所、公路局及臺鐵公司等單位，已全面執行警戒區居民疏散撤離、收容安置，以及交通管制及河道封閉等措施；消防、警察、國軍及各防救災單位亦同步投入支援，全力協助地方完成各項應變工作，以維護下游居民生命財產安全。中央災害應變中心並對地方政府及第一線防救災人員迅速動員、共同投入防災工作，表達肯定與感謝。

▲尚未溢流，主因是警戒水位以上還有壩頂右岸陸續崩落形成高約1.5公尺的鬆散土石具有蓄水效果，使得湖區水位持續上升而未溢流。



中央災害應變中心表示，堰塞湖溢流時間受到集水區入流量、壩體滲流量及壩頂土石結構等各種因素影響，具有高度不確定性，將依最新監測資料及時估算，並即時發布相關資訊。



指揮官季連成指示，為持續掌握堰塞湖動態，請農業部提高每日空拍監測頻率，針對入流量、蓄水量、水位起伏、實測降雨及壩體結構進行全天候嚴密監控。在交通管制與鐵公路應變方面，請相關單位落實預警機制，並在確保安全前提下，彈性採取便民通行措施。同時請衛福部與內政部，適時提供專業諮商與關懷服務，主動掌握並滿足撤離到收容所居民的實際需求。

中央災害應變中心再次呼籲，目前仍維持紅色警戒，警戒區域內民眾務必持續配合地方政府各項疏散撤離及管制措施，在警戒未解除前，切勿擅自返回警戒區域，以維護自身安全。同時，感謝所有配合疏散撤離民眾的理解、支持與配合。

