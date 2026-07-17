【廣編】亞洲生技展朝和生醫大秀「EOB686」專利技術　世恆生技攜手頂尖團隊建構大健康生態系

▲2026亞洲生技大展於南港展覽館盛大開幕，「朝和生醫」專利技術明星產品與「世恆生技」大健康研發平台，展現全方位大健康產業的國際布局實力。

圖、文／朝和生醫提供

亞洲最受矚目的生技盛會「2026亞洲生技大展」於7月16日在台北南港展覽館一館盛大開展。今年展覽規模再創新高，其中世紀民生展區成為全場焦點，並邀請知名主持人高文音揭開序幕，隆重發表旗下雙星品牌「朝和生醫」與「世恆生技」的重大科研突破。

生技新星「朝和生醫」於展覽首日宣布正式啟動海外佈局，品牌主打專利植萃技術「EOB686」，經686次實驗找出黃金比例，能大幅提升細胞吸收率。此技術已導入兩大明星產品：由田中千繪代言的「雪肌泌」與金曲歌王翁立友代言的「維股泌」，在台熱銷突破120萬件，回購率高達85%。朝和生醫跨海首站精準鎖定馬來西亞，將於吉隆坡舉辦上市記者會，並計畫於10月在雲頂世界為翁立友舉辦大型個人演唱會，跨界結合娛樂與生技，力拼2027年掛牌上市。

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而「世恆生技」則宣布攜手頂尖學術團隊成立「大健康台灣研發中心平台」，導入AI預測與精準預防，建構產學與資本的黃金三角生態系。世恆目前已代理50多項國際創新原料，並扮演「台灣創新原料國際化輸出平台」，提供專利布局、人體實驗及海外代工一站式整合服務，助台灣優秀產學成果走向世界。