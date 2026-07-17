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長期腰痛、臀腿麻別輕忽！醫揭腰椎滑脫警訊　微創治療成新選擇

▲林新醫院急重症神經外科主任李俊明指出，腰椎滑脫可能造成神經壓迫，引發坐骨神經痛及下肢麻木症狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林新醫院急重症神經外科主任李俊明指出，腰椎滑脫可能造成神經壓迫，引發坐骨神經痛及下肢麻木症狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

56歲楊先生是餐飲業者，每天在餐廳工作需長時間站立，卻在半年前開始出現雙腳發麻、臀部劇烈疼痛等症狀，只要站久一點，屁股便彷彿遭無數細針猛刺，痛到難以忍受；經過林新醫院神經外科進行「高頻熱凝微創治療」治療，竟在治療當日下午便返家，隨即回到餐廳工作，迅速恢復日常活動。

楊先生說明，起初以為只是姿勢不良，陸續前往多家骨科及復健科求診，曾接受肉毒桿菌注射、高濃度血小板血漿（PRP）治療，也做過牽引復健等療程，每次治療後雖短暫改善，但約一週後疼痛便再度復發，始終無法真正解決問題。直到去年3月轉往林新醫院神經外科就診。

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急重症神經外科主任李俊明安排詳細影像檢查後，發現楊先生真正病因並非單純肌肉或姿勢問題，而是第四腰椎向第五腰椎前方滑脫，壓迫神經，引發典型坐骨神經痛。李俊明表示，腰椎滑脫是中高齡族群常見的脊椎退化疾病，容易造成下背痛、臀部疼痛及下肢麻木，患者往往在久站、久走時症狀加劇，休息後才稍微緩解。

▲林新醫院急重症神經外科主任李俊明指出，腰椎滑脫可能造成神經壓迫，引發坐骨神經痛及下肢麻木症狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林新醫院急重症神經外科主任李俊明（右）提醒，若出現長期腰痛、臀部疼痛或腳麻症狀，應就醫找出病因，避免延誤治療。（圖／記者游瓊華翻攝）

經評估後，醫師提出兩種治療方式，包括傳統脊椎手術及微創「椎間關節阻斷神經修復術」。考量自己經營餐廳，若接受傳統手術需住院及休養，恐影響營業，楊先生最終選擇接受高頻熱凝微創治療。治療過程透過影像導引，以細小導針精準抵達病灶位置，再利用高頻電波產生熱能，阻斷疼痛神經傳導，減少神經壓迫帶來的不適。整個療程順利完成，楊先生當天下午便返家，隨即回到餐廳工作，沒有影響營業。

術後一年多來，楊先生恢復良好，原本反覆折磨他的疼痛已消失，也不需再因腰痛反覆回診。他表示，雖然治療屬自費項目，但免開刀、恢復快速，讓他能持續工作，對他而言相當值得。李俊明指出，當藥物治療、復健等保守療法效果有限，而患者又因工作需求、身體狀況或個人因素不適合接受傳統脊椎手術時，高頻熱凝療法可提供另一項治療選擇。其優點包括免開刀、傷口小、恢復期短，患者多可於治療後迅速恢復日常活動。

不過，他也提醒，高頻熱凝療法須仰賴精準影像定位及豐富臨床經驗，並非所有患者都適用，仍須經醫師完整評估病因及病況後，選擇最適合的治療方式。李俊明表示，若民眾長期出現腰痛、臀部疼痛、下肢麻木，或走路、站立時症狀逐漸加劇，切勿一味忍耐或反覆接受症狀治療，應盡早就醫檢查，找出真正病因，才能把握治療時機，避免神經長期受壓，影響生活品質。

▲林新醫院急重症神經外科主任李俊明指出，腰椎滑脫可能造成神經壓迫，引發坐骨神經痛及下肢麻木症狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲高頻熱凝療法透過影像定位及微創導針治療，降低疼痛神經傳導，部分患者可快速恢復日常活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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