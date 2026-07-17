常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

▲愛爾麗集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）與監視器廠商謝金亨（左）起訴後仍繼續羈押禁見。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

愛爾麗連鎖醫美集團爆發旗下診所安裝針孔偷拍顧客隱私，99位受害者包括4位少年，集團總裁常如山被起訴涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌、求刑14年，移審繼續羈押禁見，常男提起抗告自稱沒看過也沒外流偷拍影像、診間裝設隱藏式監視器是「產業慣行」，類似作法的其他醫療機構負責人到案都能交保，請法官考量他長期投身公益、願跟本案受害人和解等情狀，准他交保，但被高院駁回抗告確定。

常如山抗告理由指稱，身為集團負責人，職責為公司整體營運方向決策與品牌管理，監視設備採購、安裝、鏡頭方向都非他親為，他沒看過旗下診所監視器拍攝畫面，影像存於監視器主機數周就自動覆蓋而未留存，更沒外流或備份，他到案應訊全憑記憶據實答覆，毫無隱匿或保留。

▲旗下診所爆發偷拍案後，愛爾麗集團總裁常如山涉指示「北到南」拆分店監視設備滅證。（資料照／記者湯興漢攝）

常如山聲稱另有其他醫療機被查獲在診間安裝隱藏式監視設備，代表這是「業界慣行」，目的是內控、保全醫療紛爭事證，非愛爾麗集團獨有作法，更不是滿足一己私慾、竊錄消費者身體隱私部位或性影像，多位其他類似作法的醫療機構負責人，到案均交保，本案起訴已蒐證完備，更無勾串滅證，使案情陷入晦暗不明的危險。

常如山表示已深切檢討、坦然面對司法，願跟受害消費者和解，若繼續在押很難談，應可用交保、限制住居或限制出境、出海等替代手段，且他長期投身公益，捐消防車、救護車給各縣市政府，建造救生船艇協助海上救難，捐助弱勢與偏鄉，並支持警政、防範詐騙，他素行良好，必定配合司法程序。

▲常如山（左）不服起訴後被繼續羈押禁見，提起抗告聲稱沒決定旗下診所採購、安裝監視設備等事宜。（資料照／記者黃哲民攝、翻攝自Threads@vvn022）

高院審理認為，本案出現第1位消費者上網PO文揭露愛爾麗診所板橋店裝設偽裝型監視器後，常如山與助理即同案被告張元齡，立刻通知監視器廠商即同案被告謝金亨，緊急拆除相關分店同型監視器與拍攝的影像，確有滅證之虞。

此外，常如山擔任愛爾麗集團董事長，對旗下診所與員工有實質掌控力，確有勾串共犯與證人之虞，其他替代處分，均不如羈押足以確保國家追訴及刑罰權之行使，原審新北地院裁定繼續羈押禁見，並未違反比例原則或有違法、不當之處。

高院指出，常如山抗告仍否認決定旗下分店採購、安裝監視設備與鏡頭拍攝方向，而這正是未來審理重點，不以常如山有無看過或外流偷拍影像為限，他的辯解也代表無法排除勾串滅證之虞，至於跟受害消費者談和解，可委由律師或公司其他主管處理，而他是否長期投身公益，和本案是否需要羈押無關，據此駁回他的抗告確定。

▲愛爾麗總經理劉貞華（左2）被檢方約談後交保500萬元，後被起訴求刑13年。（資料照／記者黃哲民攝）

本案源於愛爾麗醫美診所今年5月初，被揭發在診間裝設「偽偵煙器」的針孔攝影機，疑似偷拍消費者更衣、治療等私密畫面，新北地檢署指揮新北警方蒐證，及時在台中查獲南下一路拆除多家分店監視設備的謝金亨，在他車內扣得拆下的器材，幸好只有1台主機被格式化，其他主機仍留存偷拍畫面。

常如山於5月6日被檢方約談，訊後與張元齡、謝金亨都被聲押禁見，新北院隔天（7日）均裁准。檢方今年6月25日偵結，依《刑法》無故攝錄性影像及他人非公開活動、違反《個人資料保護法》與《兒少條例》拍攝兒少性影像等合計164項罪嫌，起訴常如山求刑14年、愛爾麗總經理劉貞華求刑13年、張元齡求刑12年、謝金亨與會計蔡怡貞各9年徒刑。

謝金亨的妻兒2人，被起訴共同涉犯滅證罪嫌，全案共7人起訴，有99位被害人提出告訴，包含4位少年。常如山3名在押被告於同月26日移審新北院，法官訊後裁定均繼續羈押禁見，高院駁回常如山抗告後，確定羈押3個月。