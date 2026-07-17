一雙手、一張照片蓋起城市的記憶　90歲阿嬤首度個展

▲「阿嬤的厝仔－黃麗琴微縮建築展」展出9件作品，每件模型都承載著台中不同年代的故事與回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

有人用相機收藏回憶，有人用文字記錄歲月，而90歲的黃麗琴阿嬤，選擇用一雙歷經歲月的雙手，把一棟棟老建築「蓋」回來。沒有建築背景，也未曾受過任何專業訓練，從公賣局退休後，黃麗琴偶然看見有人製作房屋模型，心中悄悄埋下一顆種子。

黃麗琴阿嬤自己研究材料、反覆摸索工法，只憑一張張照片，便用襯紙、廢棄木條、免洗筷等尋常素材，一點一滴拼湊出栩栩如生的歷史建築。從總統府、台中火車站、台中州廳，到菸酒公賣局、市役所，每件作品都像一部立體的城市史，默默保存著許多人共同的成長記憶。



「阿嬤的厝仔－黃麗琴微縮建築展」即日起至8月31日在中友百貨A棟10樓創意平台展出，共展出9件代表作品，時間跨度長達30多年。從1994年完成的台中火車站模型，到今年最新完成的市役所，每件作品都細膩還原建築細節，也濃縮了創作者對這座城市最深的情感。

日前，黃麗琴阿嬤特地來到展場，第一次看見自己的作品被完整陳列在展覽空間中，忍不住露出孩子般的笑容。「擺到百貨公司真的不一樣，原來自己的作品這麼漂亮。」一句簡單的話，道盡她創作數十年最真摯的喜悅，也感動現場不少觀展民眾。

「對黃麗琴而言，這些模型不只是建築，更是人生記憶。」5歲搬到台中後，她住在台中火車站附近，求學時每天經過如今的台中州廳與市役所。展場特別打造充滿懷舊氛圍的台中老街意象，她一踏入便彷彿回到童年，還能清楚指出當年教室的位置，一邊回憶往事，一邊露出燦爛笑容，彷彿時光在那一刻慢了下來。

除了歷史建築，展場最令人動容的，是一座按照她現居三層樓住家打造的模型，以及牆面上一張張從年輕到白髮的人生照片。談起這些珍藏，她有些靦腆地笑說，不知道以前公賣局的老同事會不會來看展，也期待能藉著這次展覽，再與老朋友重逢。那些照片，不只是人生片段，也是一代人的青春縮影。

▲展場除歷史建築模型外，也展出黃麗琴阿嬤住家模型與珍貴老照片，帶領民眾走進她的人生故事。（圖／記者游瓊華翻攝）

儘管已90歲高齡，黃麗琴依舊精神矍鑠、動作俐落，談起創作仍充滿熱情。她透露，下一步希望挑戰製作台中第二市場模型，原本也曾想打造存中街綠園道，但因模型尺度太大，只能暫時擱置。「只要還做得動，就會一直做下去。」一句話，道出她對創作最純粹的堅持。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，黃麗琴阿嬤最令人敬佩的，不只是作品本身，而是她退休後才開始學習微縮建築，沒有老師、沒有教材，只靠不斷摸索完成一件又一件作品。「歲月不是前進的阻礙，而是創作最珍貴的養分。」他說，台灣已邁入超高齡社會，希望透過這場展覽，讓更多人看見終身學習與生命熱情的力量。

走進展場，映入眼簾的不只是精巧細膩的模型，更像翻閱一本立體的城市相簿。每一扇窗、每一道屋簷，都收藏著一段台中的歷史，也承載著一位90歲阿嬤對土地最深的眷戀。對年長者而言，這是一場回憶之旅；對年輕世代來說，則是一堂認識城市歷史的生活課。當人們駐足凝視這些模型時，看見的不只是建築本身，而是一位老人用數十年歲月、一雙巧手，以及從未熄滅的熱情，為城市留下最溫暖的風景。