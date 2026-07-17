凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

▲葉展皓虐待小姊弟棄保潛逃。（圖／翻攝自IG、記者楊永盛翻攝）



地方中心／新竹報導

新竹縣竹北市某健身工作室負責人葉展皓、葉博爾，涉嫌與鍾姓教練凌虐一對小姊弟(5歲、4歲)，不僅要求長時間罰站、平板撐，還將孩子們載到偏僻山區施暴，其中葉展皓棄保潛逃通緝中，新竹地院今(17日)針對另2人宣判，葉博爾判6年6月，鍾男判1年2月。

平板撐、拳打腳踢凌虐小姊弟 3教練拍片取樂

全案源自於2024年8月間，一名母親因工作繁忙，將年幼兒女託付給葉展皓、葉博爾照顧，卻在8月至10月期間遭到無良虐待，葉男以管教之名多次在工作室要求姊弟倆罰站、做平板撐，以及拳打腳踢，全程還會拍影片紀錄取樂。

9月下旬，葉展皓、葉博爾與鍾姓教練將姊弟倆帶到偏遠山區，把姊姊綁在樹上毆打，狂揍弟弟胸部、腹部，任由年幼小孩在黑暗中崩潰；10月某日，葉男2人載姊弟倆出門，卻故意把弟弟丟在路邊，弟弟見狀追趕不慎跌倒，葉博爾僅是把人扶起來後，由葉展皓繼續開車故意讓弟弟追，結果弟弟下意識拉住車門想上車，反遭拖行，造成生殖器嚴重挫傷及全身多處撕裂傷，送醫治療後姊弟倆遭施虐一案才曝光。

葉展皓棄保潛逃至柬埔寨 前員工、前女友助逃亡



調查審理期間，新竹地院諭知葉展皓300萬、葉博爾100萬交保，並限制住居，然在無科技監控、未限制出境的情況下，葉展皓竟在準備程序開庭當天，在前員工王男及前女友楊女協助下棄保潛逃，搭機出境至柬埔寨。

▲葉展皓放棄300萬交保金，飛到柬埔寨逃亡。（圖／記者楊永盛翻攝）



喊叔叔反遭無良施暴 姊弟受嚴重心理創傷

今天新竹地院宣判，法官審酌姊弟倆喊3人為叔叔，顯示他們是孩子情感依附、信任的對象，卻在數月間遭多次凌虐，造成孩子出現焦慮、憂鬱傾向與社會互動退縮，有嚴重心理創傷，加上葉男要求姊弟倆不得告訴他人，造成家屬無法及時關懷，年幼心靈所產生的恐懼非一般成年人所能想像。

然葉博爾僅坦承部分犯行，鍾男僅認是幫助犯，2人至今未賠償和解，依成年人共同故意對兒童犯傷害罪、成年人故意對兒童犯三人以上共同施以凌虐、剝奪行動自由罪，合併判處葉博爾6年6月有期徒刑，鍾男判處1年2月。全案仍可上訴。