暑假樂園大戰開打！劍湖山599玩水陸　麗寶推Y2K、MUJI搶客

▲日本生活品牌MUJI無印良品進駐麗寶OUTLET MALL，為暑假旅遊增添購物新亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／綜合報導

暑假正式展開，各大主題樂園瞄準親子出遊及消暑商機，紛紛祭出優惠票價與全新遊憩內容搶客。雲林劍湖山世界主打「抗暑大作戰」，推出水陸雙園最低5折優惠及壽星專案；台中麗寶樂園渡假區則以全新娛樂設施、Y2K主題活動及日本生活品牌MUJI無印良品進駐，打造吃喝玩樂購一次滿足的暑假行程。

劍湖山世界表示，今年暑假自6月19日至9月6日推出「超狂抗暑價」，原價1199元的水陸雙園全日票優惠只要599元，相當於5折；另推出下午1點後入園的「午後消暑票」，只要499元，讓遊客避開正午高溫，也能一路玩到閉園。

▲劍湖山世界暑假推出「抗暑大作戰」，全日水陸聯票優惠價599元，吸引親子家庭消暑遊玩。（圖／記者游瓊華翻攝）

園區同步祭出超人氣壽星優惠，當日壽星憑證購票只要100元，當月壽星則享399元優惠價，兩項方案皆可暢玩陸上遊樂設施及水樂園。暑假期間除了水上滑道、親子戲水區等消暑設施，也安排多場表演及互動活動，希望吸引親子家庭、學生及年輕族群上山消暑，帶動暑期觀光人潮。

▲劍湖山世界暑假推出「抗暑大作戰」，全日水陸聯票優惠價599元，吸引親子家庭消暑遊玩。（圖／記者游瓊華翻攝）

相較於主打戲水優惠，台中麗寶樂園渡假區則推出更多元的「一站式旅遊」。日本生活品牌MUJI無印良品今（17）日正式進駐麗寶OUTLET MALL，提供服飾、生活用品及食品等商品，即日起至7月26日推出會員滿額贈點及週末限定抽獎活動，為暑假購物增添新亮點。

除了購物，麗寶國際賽車場今年暑假同步推出兩大全新娛樂空間。其中，《The Beast野獸戰場》打造約500坪室內生存遊戲場域，不受天候影響，提供水彈及生存遊戲體驗；《鬪次元科技運動｜幻影行動》則規劃約300坪沉浸式科技運動空間，結合AR、XR、智慧感測及互動光影科技，設置11項互動關卡，包括電子躲避球、幻影網球及XR探險等內容，讓大小朋友在遊戲中兼顧運動與娛樂。

▲麗寶樂園渡假區暑假推出全新娛樂場域及Y2K主題活動，打造多元遊憩體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

探索世界及馬拉灣也推出暑假限定「麗寶Y2K：綜藝回憶殺」主題活動，把陪伴七、八年級生成長的經典綜藝元素搬進園區，安排視力記憶挑戰、水上拔河等互動關卡，完成指定任務還有機會獲得好禮。另加入麗寶樂園渡假區Ocard會員，可享「海陸空3選2」優惠，可免費升等體驗探索世界、馬拉灣水陸雙園，或搭配天空之夢摩天輪，增加遊玩選擇。

隨著暑假旅遊旺季正式啟動，各大樂園不再只是比拚遊樂設施，更結合戲水、購物、美食、科技娛樂及主題活動，全力搶攻家庭客與年輕族群。無論是劍湖山以高CP值票價吸引消暑人潮，或是麗寶透過新場域及品牌進駐打造複合式旅遊體驗，都希望在暑假旅遊熱潮中搶占市場，為中台灣觀光再添人氣。

▲麗寶樂園渡假區暑假推出全新娛樂場域及Y2K主題活動，打造多元遊憩體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）