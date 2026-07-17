西門町「1顆芒果860元」嚇跑韓國人　品種曝光！一票人傻眼

圖文／鏡週刊

又有攤商坑殺觀光客了？近日有網友分享，和韓籍家人到西門町路邊攤買芒果，隨手指了一顆金煌芒果問價，沒想到稱重後竟要860元，他們當場被嚇跑。

原PO指出，攤販的價目表上面標註100公克80元，由於她對重量沒什麼概念，就隨便選了一顆金煌芒果詢問價錢，結果稱重之後老闆告知一顆要860元，直接傻眼走人。

原PO表示，雖然知道觀光地的物價會比較貴，但只有一顆且是金煌芒果，「一顆860這個價格也太驚悚了吧！聽完直接嚇到逃跑。」

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貼文一出，網友都勸原PO千萬別在觀光景點買水果，可以改去傳統市場或超市賣場，像全聯買一顆90元有找，「太誇張了啦！根本在騙外國人，台灣人的臉都被這些攤商丟光了」「直接去超市買！金煌是很大顆，肉多籽薄款，但現在不用這麼貴????‍????」「剛在全聯看到一顆89塊…」「這些坑殺遊客的黑心店家就是台灣觀光業的毒瘤」「一斤480 烏香都沒那麼貴」「860可以買一箱還有找了！」



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