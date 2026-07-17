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刷卡機跳出「請沒收卡片」店員慌了！內行教處理方法：領到1000

▲▼ 刷卡,結帳,消費,購物。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

結帳時刷卡機突然顯示「請沒收卡片」該怎麼辦？近日1名店員在網上求助，表示遇上此情況不知所措，文章引發熱議，專家與多名過來人提醒，這通常代表卡片為偽冒、盜刷或已停用的高風險卡，並分享了處理的關鍵 SOP，甚至透露「沒收卡片」其實還有獎金可領。

這名網友在Thread發文求助，稱結帳時刷卡機螢幕顯示「請沒收卡片」5字，當下不知該如何應對，吸引大批網友討論，不少從業人員紛紛分享實戰經驗指出，此類提示不同於「餘額不足」，屬於銀行系統端偵測到的高風險卡片，極可能涉及盜刷或遺失卡。

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針對該如何處理，有從業人員建議「先記下卡片資料，讓他入住，然後電話聯絡銀行，確定是竊卡盜刷，打電話叫警察」，也有人建議可採取拖延戰術「跟客人說刷卡機網路連不上的，去重開一下小烏龜，想辦法拖到警察來」。

關於獎金議題，有網友證實「以前遇到沒收卡片，寄回去發卡中心，有1000元可以拿耶，最高1個月遇到沒收卡10張，獎金1萬還要先扣稅」，不過，實際領取門檻與作業流程因銀行而異，根據銀行公會相關自律公約，主要是鼓勵特約商店協助防堵偽冒案件。

然而，處理過程中也存在風險，有網友擔心「沒收卡片等一下那瘋子沒收店員的命」，也有人分享家人去買家電也遇到一樣的警示，現場還起了爭執讓家人感到相當尷尬，結果打去發卡公司得到的原因是「此家銀行聯名卡已經跟C廠結束聯名了，請我們自行剪卡即可」，讓人感到非常傻眼。

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關鍵字：

刷卡機沒收卡盜刷卡店員SOP銀行警示

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