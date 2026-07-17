台中人太狂！漢神洲際業績上看百億　百貨南霸天比讚：消費力驚人

▲漢來集團創辦人、百貨南霸天侯西峰滿意地比出大拇指，盛讚台中人消費力太驚人。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

漢來美食集團旗下高端Buffet「島語台中洲際店」今天對外亮相，不少賓客受邀出席，連大甲鎮瀾宮董事長顏清標也是座上賓。百貨南霸天、國揚暨漢來集團創辦人侯西峰出席被問到，漢神洲際業績表現如何？侯西峰滿意的比出大拇指，盛讚台中人消費力太驚人，預期開幕第一年業績上看百億元。

政商名流雲集 鎮瀾宮標哥也來了

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漢來美食集團旗下「島語」走高檔海鮮、精緻餐點路線，館內連米其林餐廳名人坊烤鴨等都列入菜單中。今天台中洲際店對外亮相，受邀賓客中不少政商名流，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標等也是座上賓，展現漢來集團的超強人脈，以及深耕地方的用心。

▲漢來美食集團旗下「島語」走高檔海鮮、精緻餐點路線，館內連米其林餐廳名人坊烤鴨等都列入菜單中。（圖／記者游瓊華攝）



創辦人看好：首年營收衝百億

漢來洲際廣場今年4月才開幕，被問到台中人消費力如何？漢來集團創辦人侯西峰表示，台中人消費力太驚人，對漢神洲際購物廣場開幕以來的營運表現相當滿意，預估年收可破百億元。他指出，「島語」定位為升級版Buffet，不僅有助提升商場餐飲競爭力，也可望進一步挹注商場整體業績。

島語今年再開２家 明年成集團金雞母

漢來美食集團旗下「島語」走高檔海鮮、精緻餐點路線，館內連米其林餐廳名人坊烤鴨等都列入菜單中。「島語」自2023年創立，3年內已開4家店，今年第四季台北、台南還要各開一家，預估明年可望成為集團營收貢獻最高的金雞母。

▲海鮮料理是漢來美食強項，也是饕客到店必吃。（圖／記者游瓊華攝）