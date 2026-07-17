高溫飆破36度「午後雷雨還沒完」　下周又有熱帶擾動　

▲午後雷雨下到下周。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周炎熱，局部高溫上看36度以上，下周一之前水氣偏多，南部不定時有陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨，明天大台北、各山區雨較大；下周二過後水氣減少，不過中部以北、宜花仍有午後雷雨，另下周有熱帶擾動發展，不排除發展成颱風，由於不確定性高，仍待後續觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周環境偏吹西南風轉偏南風，下周一之前水氣比較多，迎風面的南部有不定時陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中部清晨至上午也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，周六大台北、各山區則有局部大雨，周日及下周一北部、宜蘭、各山區也有局部大雨。

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黃恩鴻指出，下周二之後，太平洋高壓增強，環境轉偏南風，水氣減少，南部不定時陣雨或雷雨將逐日減少，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，中部以北、宜蘭、花蓮山區有大雨發生。

▲▼未來降雨跟溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，黃恩鴻說明，未來一周各地普遍約32到35度，局部高溫更上看36度以上。

熱帶系統部分，黃恩鴻指出，熱帶性低氣壓TD12上午減弱為一般低壓，下周菲律賓東南方海面才有熱帶擾動發展，不排除下周後期有發展成颱風的可能性，不過距離時間尚遠，不確定性較高，仍待進一步觀察。