快訊／雨區擴大　14縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日南部地區、嘉義以北山區及基隆、台北、新北、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：17日下午至17日晚上

＊大雨：基隆市、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；午後中部以北、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

明日周六至下周一西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署進一步指出，周六大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率；周日、下周一南部地區有局部較大雨勢、午後北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

資料來源：氣象署