32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就能選議員

▲中選會主委游盈隆 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會今（17日）審議通過115年直轄市、縣（市）議員選舉應選名額為919名，較本屆增加9名。本次議員名額有所異動的縣市包括新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市。另外，也調降直轄市長候選人保證金，由150萬元調降至120萬元，直轄市議員選舉候選人保證金降至16萬，縣（市）長選舉候選人保證金與縣（市）議員選舉候選人保證金，也分別降至16萬與10萬。

中選會指出，有關各直轄市、縣（市）議員選舉之應選名額計算，是依《地方制度法》第33條及「地方立法機關組織準則」第5條、第6條辦理，由內政部主管。依據內政部115年6月10日函送之下屆直轄市、縣（市）議會議員應選名額統計表（如附表），本次議員名額有所異動的直轄市、縣（市）包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市。

中選會進一步說明，依《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，115年地方公職人員選舉應選名額之計算，應以115年5月月底的戶籍統計人口數為準，今日委員會議討論通過之各選舉區應選名額，中選會將於115年8月20日發布之選舉公告中載明。

另外，中選會今也今也通過115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人登記應繳納保證金數額，直轄市長選舉候選人保證金從150萬調降至120萬；直轄市議員選舉候選人保證金16萬，縣（市）長選舉候選人保證金16萬，縣（市）議員選舉候選人保證金10萬。

中選會表示，經廣泛聽取社會各界意見後，鑑於各界反映現行門檻偏高，不利青年、小黨及經濟弱勢者參政，中選會委員會議經參酌上開公聽會與會人員意見及歷屆地方公職人員選舉候選人登記保證金數額，為鼓勵政治參與，保障參政權，符合比例原則以及回應民眾期待，爰決議調整保證金數額。

