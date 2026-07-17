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台南安平觀音亭8月1日慶觀音成道　278桌素宴迎逾2000信眾

▲台南安平觀音亭將於8月1日舉辦觀音佛祖得道成佛紀念法會及素食平安宴，將席開278桌預計吸引超過2000名信眾齊聚祝壽祈福。（記者林東良攝，下同）

▲台南安平觀音亭將於8月1日舉辦觀音佛祖得道成佛紀念法會及素食平安宴，將席開278桌預計吸引超過2000名信眾齊聚祝壽祈福。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆6月19日是觀世音菩薩得道成佛紀念日，台南安平觀音亭將於國曆8月1日舉辦盛大祝壽法會及「觀音佛誕平安宴」，邀請全國信眾返廟上香祈福，廟方當天中午將在廟前廣場及周邊席開278桌素食宴，預計吸引超過2000名信眾參加，場面盛大熱鬧。


安平觀音亭主委顏東賢表示，安平觀音亭自30多年前起，每逢農曆2月19日觀世音菩薩誕辰、6月19日得道成佛紀念日，以及9月19日出家紀念日，都會舉辦素食平安宴，已成為廟方重要宗教傳統。


顏東賢指出，舉辦平安宴的初衷，是希望讓信眾親身體會觀世音菩薩慈悲濟世的精神，並將這份關懷與大愛帶回生活，散播至社會各個角落。今年觀音佛誕法會將禮請多名法師主法誦經，虔誠祈求風調雨順、民安物阜，並藉由觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的信仰精神，為信眾祈福消災、化解厄運。


顏東賢表示，平安宴不僅凝聚地方鄉親與信眾的虔誠信仰，也展現安平觀音亭長年護持地方、關懷社會的宗教力量。今年經請示觀音佛祖將席開278桌，參與人數預估超過2000人，來自全台各地的香客也將專程前來上香祝壽。當天包括台南市市長黃偉哲、副市長姜琳煌、民政局長李芳林、安平區長陳宏田及台南市佛教會、台南市淨宗學會、南市區漁會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局及安平國中等宗教團體、行政機關與學校，都將派員參與，共同為觀世音菩薩祝壽。

▲台南安平觀音亭將於8月1日舉辦觀音佛祖得道成佛紀念法會及素食平安宴，將席開278桌預計吸引超過2000名信眾齊聚祝壽祈福。（記者林東良攝，下同）


安平觀音亭被認為是渡海來台先民最早建立的觀音廟之一，相傳由早期漁民自大陸湄洲觀音廟分靈來台，創建於西元1590年，主祀觀世音菩薩，正殿主神像已有超過400年歷史。

▲台南安平觀音亭將於8月1日舉辦觀音佛祖得道成佛紀念法會及素食平安宴，將席開278桌預計吸引超過2000名信眾齊聚祝壽祈福。（記者林東良攝，下同）
觀音亭長年坐落安平聚落，陪伴地方走過數百年歲月，不僅是居民重要的信仰中心，也見證安平漁業、移民及聚落發展歷史。每逢觀音佛誕及紀念日，信眾絡繹不絕，展現府城深厚的宗教文化底蘊與民間信仰活力。

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