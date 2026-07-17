愛滋防治宣導走上街頭！U=U宣導車台中啟航...倡議零歧視

▲響應台灣U=U Day，U=U衛教宣導車17日起巡迴台中市，深入車站、商圈及景點推廣愛滋防治觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

響應7月2日「台灣U=U Day」，由台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會共同發起的U=U衛教宣導車，今（17）日起正式駛進台中市，展開為期3天的街頭巡迴宣導。宣導車每日自上午11時至下午6時穿梭於台中及豐原等人潮聚集地，盼透過更貼近民眾生活的方式，推廣愛滋防治知識，進一步消除污名與歧視。

宣導車上同步播放《Team U=U大使宣導影片》，提升社會對「U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒量即不具傳染力）」的正確認識，也邀請藝人沈玉琳、啦啦隊女神林襄及網紅老喬擔任衛教大使，以輕鬆生動的方式介紹U=U概念，號召民眾加入「Team U=U」，透過科學知識建立正確認知，共同營造友善社會。

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衛生福利部於2021年修正《危險性行為之範圍標準》，正式將U=U納入安全性行為的重要依據，至今已邁入第五年。疾病管制署表示，台灣愛滋防治成果持續進步，截至2025年已達成「93-96-95」目標，即93%的感染者知道自身感染狀況、96%的已知感染者接受治療、95%的治療者成功將病毒量控制至測不到，整體成效優於全球平均。

疾病管制署署長羅一鈞表示，要達成第一個「95」的關鍵，在於打造讓民眾願意接受篩檢的友善社會環境。他指出，U=U已透過科學研究證實，只要感染者穩定接受治療並維持測不到病毒量，透過性行為傳播HIV的機率就是零，希望社會推動的不只是疾病防治，更是讓感染者能安心就醫、安心生活。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧指出，近年社會對U=U的認識逐漸提升，但宣導資源多集中於北部，因此今年特別規劃巡迴宣導車，希望將衛教帶到更多城市。她表示，自宣導車自疾管署啟程後，陸續接獲各地民眾詢問巡迴資訊，顯示大家期待的是更貼近生活、走入社區的健康教育模式。每增加一位理解U=U的人，就多一分消除愛滋污名的力量，也是今年巡迴活動的重要意義。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑強調，U=U已獲全球醫學界廣泛認可，多項大型國際研究證實，感染者穩定接受抗病毒治療，且病毒量連續6個月低於每毫升200 copies，即達醫學定義的「測不到病毒量」，經由性行為傳播HIV的風險為零。他表示，臨床上許多感染者在理解U=U後，更願意規律服藥與持續治療，不僅有助保護自己與伴侶，也能重建自信，正常規劃工作、家庭及人生。

主辦單位說明，台中巡迴活動將持續至7月19日，民眾若在街頭遇見U=U宣導車，可掃描車身QR Code，了解相關資訊並參與線上活動，加入「Team U=U」行列。宣導車後續也將巡迴全台，活動預計持續至8月30日，期盼透過街頭宣導、科學知識與社會倡議，攜手打造更加友善、零歧視的生活環境。

▲台灣愛滋病學會與愛滋感染者權益促進會盼透過街頭巡迴，推廣「測不到病毒量即不具傳染力」的科學實證。（圖／記者游瓊華翻攝）