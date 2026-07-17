快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

記者劉昌松／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油含致癌物事件持續延燒，網路社群傳出「中聯吹哨者爆料」，指衛福部食藥署為參加世衛大會，所以要求業者保密，食藥署16日出面澄清，直指這是與食安相關的假訊息，刑事局與調查局獲報後，聯手找到疑似po文的許姓男子，17日依《食安法》移送台北地檢署偵辦。

▲Threads上傳出假訊息，宣稱食藥署為了參加世衛大會，所以要求隱匿中聯致癌油資訊。（圖／食藥署提供）

社群媒體Threads帳號pcspokes777在日前貼文「中聯吹哨者爆料」，指出4月已檢驗出超標，通報主管機關衛福部食藥署協助，「幾天後，董事福壽牌洪董說 他老婆說 賴總統告訴大亞傳話 要中聯油脂所有人保密 等政府通知 也不必通報台中市政府」，原因是「5月衛福部要參加世衛大會」。

食藥署嚴正駁斥這條假訊息，並指出食藥署6月30日傍晚接獲中聯案的通報後，第一時間就依《食品安全衛生管理法》啟動相關調查並採取相關措施，並要求中聯停止製造及販售相關產品。

案經高檢署指示台北地檢署主任檢察官郭進昌、檢察官葉詠嫻指揮調查局資安站、刑事局南打中心共同溯源查出許姓男子涉嫌散布不實訊息，依《食安法》「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」偵辦。