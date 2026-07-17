　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

記者劉昌松／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油含致癌物事件持續延燒，網路社群傳出「中聯吹哨者爆料」，指衛福部食藥署為參加世衛大會，所以要求業者保密，食藥署16日出面澄清，直指這是與食安相關的假訊息，刑事局與調查局獲報後，聯手找到疑似po文的許姓男子，17日依《食安法》移送台北地檢署偵辦。

▲▼Threads上傳出衛福部隱匿中聯致癌油訊息的假訊息。（圖／食藥署提供）

▲Threads上傳出假訊息，宣稱食藥署為了參加世衛大會，所以要求隱匿中聯致癌油資訊。（圖／食藥署提供）

社群媒體Threads帳號pcspokes777在日前貼文「中聯吹哨者爆料」，指出4月已檢驗出超標，通報主管機關衛福部食藥署協助，「幾天後，董事福壽牌洪董說 他老婆說 賴總統告訴大亞傳話 要中聯油脂所有人保密 等政府通知 也不必通報台中市政府」，原因是「5月衛福部要參加世衛大會」。

食藥署嚴正駁斥這條假訊息，並指出食藥署6月30日傍晚接獲中聯案的通報後，第一時間就依《食品安全衛生管理法》啟動相關調查並採取相關措施，並要求中聯停止製造及販售相關產品。

案經高檢署指示台北地檢署主任檢察官郭進昌、檢察官葉詠嫻指揮調查局資安站、刑事局南打中心共同溯源查出許姓男子涉嫌散布不實訊息，依《食安法》「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美翻了！傍晚烏雲密佈　罕見絕美「雙彩虹」
春風怨「早餐店阿姨變了」引爆品牌大戰搶客
地點確定了　今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦
快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

台中醉男KTV狂揮「1大1小水果刀」咆哮　警衝現場壓制逮人

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

全家人急壞了！80歲翁返家迷路狂踩41km... 芳苑警濁水溪旁尋獲

接近最高警戒水位！萬里溪堰塞湖尚未溢流　關鍵原因曝光

快訊／「為世衛大會」隱匿致癌油　警調聯手抓造謠男移送北檢

新竹教授砍死連襟！死者妻「3點聲明」駁爭產：不實資訊傷害極大

常如山押定了！愛爾麗偷拍被求刑14年...自詡公益求交保駁回確定

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

台中醉男KTV狂揮「1大1小水果刀」咆哮　警衝現場壓制逮人

美翻了！傍晚烏雲密佈...罕見絕美「雙彩虹」掛彰化天際40分鐘

麥特戴蒙「連劇本都沒看」秒接諾蘭新片！　 親吐拍《奧德賽》每天都超煎熬

蔡健雅宣布高雄開唱「都是B面歌曲」　這首歌一唱當場哽咽

自認很健康！男小腿冒「無感咖啡斑」　醫一驗：糖化血色素飆12%

歷史補課潮！《終戰那一天》林昶佐幫還原　彭明敏親述「捧斷臂找醫生」

上海WAIC兩岸展區集結優秀台企　陸「媽祖」天氣預警系統亮相大會

金門小三通嚴管水客！航港局查超重行李　陳福海要求落實管制

被傳拒當大S子女監護人？　小S怒斥「黑白顛倒真的很累」

食安恐慌雲林推「安心花生油」　75％全台花生產區力挺在地好油

「黑金槍毒詐」無所遁形！雲警半年破詐297人　掃蕩幫派86人

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

社會熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

上班狂睡打呼醒來滑抖音　副法警長下班直播賣佛具

台東砂石車右轉碰撞機車！騎士卡輪下「爆頭亡」　駕駛吐：沒看見

1歲男童送托後吐血身亡！無照保母違法收托遭罰6萬

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

即／萬里溪堰塞湖僅剩27公分滿水位　估下午5點溢流

更多熱門

相關新聞

即／致癌油中聯總經理2千萬交保變收押

即／致癌油中聯總經理2千萬交保變收押

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，總經理余凌冲先前遭檢方押後，被法院裁定2000萬交保，但檢方抗告成功，今日15時在地院重開羈押庭，余凌冲今日14時30分左右低調現身，甚至刻意換掉醒目的白色鏡框眼鏡，疑似想躲避媒體追訪，不發一語走進司法大廈。台中地院稍早裁定余羈押禁見。

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：誰犯錯就辦誰

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：誰犯錯就辦誰

躲過毒油就沒事？營養師點名「4飲食地雷」比吃一次更傷

躲過毒油就沒事？營養師點名「4飲食地雷」比吃一次更傷

毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

關鍵字：

中聯致癌食安法謠言假訊息食藥署

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面