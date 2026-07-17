勒死女友「藏屍房間」！26歲男再帶新歡回家過夜　峇里島恐怖情殺

▲新加坡籍男子在印尼犯下恐怖殺人案，將女友殺害後藏屍租屋處。（圖／翻攝自印尼媒體）



記者王佩翊／綜合報導

印尼峇里島發生一起令人髮指的伴屍血案，一名25歲新加坡籍男子勒死交往近1年26歲的印尼女友後，將屍體留在女方租屋處後，當晚就約認識僅3天的「女性友人」到家中過夜。死者妹妹因聯絡不上姊姊親自赴租屋處查看，沒想到就發現被害人的屍體，而兇嫌則當場逃逸。

根據《新明日報》報導，警方指出，25歲新加坡籍男子涉嫌於7月11日上午11時徒手掐住26歲印尼女友的頸部長達15分鐘，導致女方當場身亡。恐怖的是，他不僅未第一時間報警，反而在命案發生的同日深夜，邀請一名才認識3天的新歡回到案發出租屋共度春宵，而死者的遺體則是在隔壁房間「悄悄腐化」。

直至7月15日晚間，死者妹妹因多次致電聯絡姊姊卻始終無人接聽，親自趕赴位於峇里島丹帕沙南區的租屋處查看。怎料尚未踏入屋內，就聞到一股強烈的腐臭。

進入房間後，死者妹妹赫然發現在一堆玩偶與地毯間有一縷頭髮，撥開雜物後，發現姐姐早已腐爛的遺體。就在她驚慌失措之際，嫌犯突然從隔壁房間走出現身，面對妹妹的當場質問，他一言不發。死者妹妹情急之下拿起安全帽朝嫌犯打去，嫌犯則立刻騎著機車逃離現場。

警方接獲報案後迅速展開調查行動，透過現場掌握的嫌犯外貌特徵、身分資料及逃逸車輛等線索，在案發約3小時後，於丹帕沙南區沙努爾一帶成功將嫌犯逮捕歸案。

嫌犯被警方包圍時曾一度企圖反抗，但最終仍遭制伏。根據初步調查，死者與嫌犯自2025年3月起同住於該出租屋，兩人交往時間將近1年。

印尼警方透露，死者被發現時，俯臥在地板上，身著深色上衣與棕色內褲，遺體已高度腐敗，皮膚出現脫落跡象，現場散發出極為強烈的惡臭。

根據嫌犯供詞，他在行兇後將遺體移至隔壁房間，事發3至4天後遺體開始膨脹並散發異味，他為掩蓋屍臭，在緊閉的密室內使用空氣清淨機，並用數十個玩偶將遺體層層覆蓋。

該名與嫌犯相識僅3天、被邀請同宿的女子事後向警方表示，她在一家撞球館認識嫌犯，當晚進屋時確實察覺到異味，但並未多想；直至14日她再度詢問氣味來源，男子突然勃然大怒，用拳頭猛砸牆壁。

面對警方的訊問，嫌犯雖坦承曾掐住死者頸部，卻否認動手毆打過對方，聲稱死者身上的其他傷勢，是兩人拉扯過程中她從床上摔落、頭部撞地所造成。然而，法醫報告顯示，死者的左嘴唇、右額、太陽穴及頭部均出現明顯瘀青與皮下出血，與嫌犯的說法明顯存在落差。