蔣萬安備詢毒油案暴怒點名「高雄有驗嗎」　高市府亮數據反擊了

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者許宥孺／高雄報導

台北市長蔣萬安今（17）日到議會備詢，被民進黨市議員顏若芳問及致癌油問題，以及有店家發生食物中毒卻仍獲績優標章，但蔣萬安卻跳針回：「高雄有驗嗎？」被點名到的高市府則反擊，地方政府有落實查廠並抽驗之責，高雄轄內有台糖油廠，「經查2022年至2026年，高雄市政府對台糖油廠查廠6次，依法抽驗18件。」

顏若芳今質詢時問到，為什麼其他縣市會想到要檢驗苯駢芘？新竹、桃園、台中、新北、屏東在還沒發生前，都會去抽驗，有把苯駢芘列在抽驗項目裡面。蔣萬安則說，事發後市府驗了30個項目，抽驗這麼多化學物質有一定的機制，如果長期有發現或是抽驗很高的風險，才會納入抽驗標準項目中。

蔣萬安說，絕大部分的源頭供應廠商不會在台北市，所以就是依照標準作業流程跟一定的機制，會列哪些是必須抽驗的品項跟化學物質。

隨後顏若芳轉關注餐飲管核一事，指北市有稽查不合格、複查尚未改善，還有發生食品中毒業者擁有停工場所變更或發證不符合重大缺失的，會直接公告下架等，三個等級，「市長看一下，你說的評核，市府網站上的績優評核，在某一個百貨公司的餐廳內，2023、2025年有某一家都有在標章效期內，發生食物中毒，表格上居然還是績優標章、沒有被撤下」。

但蔣萬安仍表示，針對毒油一事，「高雄有驗嗎？雙標，事發後中央有驗嗎？中央都不驗。」顏若芳不滿表示，她在討論台北市的食物中毒，質疑蔣在問A答B。蔣萬安則說，「妳才問A答B，雙標，這就是現在民進黨的態度，到現在還如此傲慢，還想推卸責任、轉移焦點。」

▲高市府公開抽驗、查廠數據。（圖／記者許宥孺翻攝）



被蔣萬安突然點名的高市府則回應，查廠並落實抽驗是地方政府的責任。以此次事件中南僑為例，總公司在台北，工廠在桃園，品牌與供應鏈影響遍及全國，必須由中央及相關縣市共同追查；「高雄市轄內有台糖油廠，查廠及抽驗就是地方政府的直接責任。經查111年至115年，高雄市政府對台糖油廠查廠6次，依法抽驗18件。」

高市府強調，各地方政府面對的食安問題並不相同，高雄市的食安治理並非只有一種會議形式。依事件性質及風險程度，另有專家諮詢、重大事件專案會議及跨局處執行會議。專家會議或專案會議均由市長親自主持，再由副市長、副秘書長及專業局處落實執行。

高市府表示，本次問題油事件，市長陳其邁7月2日即立刻指示啟動食安小組，並於7月7日及9日兩度召集專案會議，決定擴大追查及採最嚴格標準不分批次預防性下架。