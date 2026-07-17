鱷魚突竄出！12歲弟河邊洗澡「遭狠咬狂甩」　5小時後尋獲殘屍

▲ 蘇尼爾遭鱷魚攻擊致死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦巴赫賴奇鎮（Bahraich）日前發生一起悲劇，一名12歲男童在加格拉河（Ghagra River）中清洗身體，未料突然竄出一頭鱷魚將他咬入河中。儘管現場村民奮力搶救，仍未能救回男孩性命，遺體在5小時後才被尋獲，且有部分已被鱷魚吞下肚。

綜合《印度時報》等當地媒體，男童蘇尼爾（Sunil）16日傍晚跟著叔叔下田幫忙插秧，做完農務後兩人在河岸邊準備洗去身上污泥，這時一條鱷魚突然竄出水面，猛地咬住蘇尼爾並將他拖入河中，在水面上不斷甩動。

目擊者描述，蘇尼爾越是掙扎，鱷魚咬得越緊，叔叔見狀馬上大聲求救，周遭農民與村民紛紛趕來幫忙，用磚塊、石頭與竹竿猛砸鱷魚，試圖逼牠鬆口，但鱷魚仍反覆將男孩拖進水下，最終消失在河中深處。

事後村民持續以長竹竿探索河面，近5小時後終於在河中尋獲蘇尼爾遺體，警方隨後將其送醫進行驗屍，但他的一條腿和腹部已有部分遭鱷魚啃食。當地警局負責人莫里亞（T.N. Maurya）證實此案，並稱相關調查及法律程序正在進行。

令人鼻酸的是，蘇尼爾幼年便已父母雙亡，家中還有3個姊妹，他是家中唯一的兒子，遇害前正就讀6年級，噩耗傳出後令村民悲痛不已。當地行政機關已啟動救助程序，行政官員辛格（Prakash Singh）表示，死者家屬將依邦政府災害救助方案獲得40萬盧比（約13.4萬台幣）賠償金。