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萬里溪堰塞湖溢流延後　台鐵下午5時後列車機動復駛

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲堰塞湖溢流延後，台鐵下午5時後機動復駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮萬里溪堰塞湖水位溢流時間延後，台鐵原定今天下午3時過後東部幹線預警性停駛，台鐵宣布，今天下午5時後列車機動復駛，此外，今日東線、南迴線EMU3000型新自強號開放購買站票。

台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

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另透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

台鐵今下午5時後列車機動復駛情況如下：

一、 東部幹線：

(一) 南下對號列車：
(1) 428次花蓮=台東=新左營恢復正常行駛。
(2) 432次樹林=台東=新左營恢復正常行駛。
(3) 434次樹林=台東=新左營恢復正常行駛。
(4) 442次樹林=台東恢復正常行駛。
(5) 436次樹林=台東恢復正常行駛。
(6) 438次樹林=台東恢復正常行駛。
(7) 448次樹林=台東恢復正常行駛。
(8) 452次(17日跨18日)樹林=台東=新左營恢復正常行駛。

(二) 北上對號列車：
(1) 431次新左營=台東=樹林恢復正常行駛。
(2) 427次台東=樹林恢復正常行駛。
(3) 21次台東=樹林恢復正常行駛。
(4) 439次台東=樹林恢復正常行駛。
(5) 441次新左營=台東=樹林恢復正常行駛。
(6) 445次新左營=台東=樹林恢復正常行駛。
(7) 447次台東=樹林恢復正常行駛。
(8) 323次新左營=花蓮恢復正常行駛。

(三) 非對號列車：下午5時起恢復正常行駛。

二、 南迴線：
(一) 對號列車：正常行駛。
(二) 非對號列車：正常行駛。

三、 支線：正常行駛。

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