編劇都不敢這樣寫！陸男幫台灣遊客拍照　竟找到失聯大伯

▲陸男詢問之後，找到失聯大伯。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，一名上海陳姓男子在雲南瀘沽湖幫一名台灣遊客拍照，閒聊中發現對方身份資訊與家族失聯多年的親人吻合。經雙方核實身份，確認對方正是自己失聯多年、現居高雄的大伯。

陸媒《瀟湘晨報》報導，陳男日前到雲南麗江出差，工作結束後租車前往瀘沽湖遊玩。第二天早上到湖邊拍日出時，遇到一位老大哥請他幫忙拍照。拍完兩人順勢聊了起來，得知這位遊客來自高雄，祖籍是浙江桐鄉濮院，剛好陳男的家族也有一位1949年左右前往台灣定居並失聯的親戚。

「當時我只是覺得，這位大哥搞不好認識我的家親戚，也沒更多想」，陳男與這位台灣遊客合影並加了微信之後，發現遊客姓氏為費，巧合的是，這與陳男的祖上同姓。

陳男隨後把這段經歷和照片發給父親，父親讓他問問那位台灣大哥的父親姓名。詢問後，陳男與這名費姓遊客在電話詳談中了解細節，最終確認對方就是自己失聯多年的親人。

原來，費先生的父親（陳男稱「大爺爺」）和陳男的爺爺是親兄弟，1949年前後兩兄弟失聯，陳男的爺爺的大哥去了台灣，而他爺爺被一對陳姓夫婦收養。「按輩分，我應該叫這位大哥大伯或者叔叔。」

陳男將這一消息分享至家族群後，所有人都覺得不可置信，「我第一時間就跟他們說了，他們都覺得特別的巧合，就是難以置信的巧合，很神奇。我們大的家族群裡面，有20個人左右，就是我的長輩，包括一些同輩，大家都覺得這個事情特別巧。」

陳男的父親也找出了費先生父親1991年寄給自己的信，「當時大爺爺托人帶了200美金給我爺爺，那個年代大陸生活水平（水準）還比較低，200美金應該是筆巨款了吧。」

遺憾的是，因為行程衝突，當天陳男並無機會與費先生坐下來好好聊聊。「大伯說他下次回大陸時，會到我家來看看，兩家人的淵源，將來可能需要我們這一代人來維繫了。」