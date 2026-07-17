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川普貼文「付費搶先看」！社群將推新功能　提早幾毫秒也值錢

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普一句話就能撼動全球金融市場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普媒體與科技集團（下稱川普媒體）16日宣布，最快下月推出新產品「Truth API」，透過後端介面讓金融服務公司付費獲取真相社群（Truth Social）即時數據。由於川普一句話就能撼動金融市場，比一般使用者搶先「幾毫秒」掌握這些珍貴資訊，就能取得可觀投資優勢。

川普貼文搶先看　傳已有買家下訂

《紐約時報》報導，「川普媒體」代理CEO麥格恩（Kevin McGurn）預期Truth API將成為公司「持續且具意義的收入來源，為股東創造長期價值」。聲明中還宣稱，目前已有大量客戶預訂產品，但未透露買家身份及收費細節。

官員發文變現　法律細節不明確

前美國證券交易委員會（SEC）律師、非營利組織「健全市場協會」（Healthy Markets Association）CEO蓋拉許（Tyler Gellasch）坦言，人們毫無疑問希望更快看到川普貼文，但相關法規仍不明確。

他說，「真正的問題在於，當這個人是任何形式的政府官員時，他們能不能自行把這種價值變現呢？」

▼真相社群最大吸引力仍是川普貼文。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普Truth Social。（圖／達志影像／美聯社）

川普一枝獨秀　家族擁巨大財產

美國總統川普本人就是真相社群母公司「川普媒體」的最大股東，其持有股份由長子小唐納（Donald Trump Jr.）管理的信託基金代為持有。該持股在16日股市收盤時價值超過10億美元。

真相社群一直難以擴大使用者規模，平台主要吸引力仍集中在川普個人貼文。但川普媒體近期積極多角化經營，已跨足串流影音、加密貨幣等業務，去年還與一家核融合公司達成合併協議。

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