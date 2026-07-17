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桃園市民力高階幹部訓練　張善政：強化城鎮韌性與防災應變

▲桃園市長張善政今日上午出席「年度桃園市民力任務隊高階幹部訓練」時在會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日上午出席「年度桃園市民力任務隊高階幹部訓練」時在會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（17）日上午出席「115年桃園市民力任務隊高階幹部訓練」時表示，桃園各民力任務隊長期深耕地方，積極投入守望相助、社區巡守及災害防救等工作，面對各項突發挑戰時，更是維護城市安全不可或缺的重要夥伴。期盼未來市府持續與民力隊伍深化合作，共同強化城鎮韌性，打造安全安心的生活環境。

▲桃園市長張善政今日上午出席「年度桃園市民力任務隊高階幹部訓練」上，頒發結訓證書給參與高階幹部。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日上午出席「年度桃園市民力任務隊高階幹部訓練」上，頒發結訓證書給參與高階幹部。（圖／市府新聞處提供）

今日出席者包括桃園警局長廖恆裕、民防大隊長高世嘉、交通義勇警察大隊長黃廖全、守望相助大隊長蕭毓中、義勇警察大隊副大隊長古健琦、山地義勇警察隊書記邱秋香等人。

張善政指出，感謝所有民力夥伴長期以來無私奉獻與付出，面對現今國際情勢快速變化及犯罪型態日益多元，全體民力幹部除需持續掌握最新的治安與防災趨勢，更應積極精進各項緊急應變的專業知能，透過系統化的觀念與實務培訓，全面提升整體民力任務隊的組織運作效能。

▲桃園市長張善政今日上午出席「年度桃園市民力任務隊高階幹部訓練」，會後大合照。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日上午出席「年度桃園市民力任務隊高階幹部訓練」，會後大合照。（圖／市府新聞處提供）

市府警察局長廖恆裕說明，這次高階幹部訓練邀集義警、民防、義交、山地義警及守望相助隊等五大民力體系，共有76位幹部參與，課程涵蓋全民防衛、資訊安全、緊急救護及組織領導等主題，透過系統化培訓強化幹部指揮統御、組織動員及應變處置能力，培訓成果帶回各單位，持續提升民力組織運作效能與桃園城市韌性。

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