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台東精品咖啡評鑑結果揭曉　冠軍生豆每公斤拍出1萬100元

▲縣府首度舉辦精品咖啡生豆媒合會及競標，冠軍生豆以每公斤新台幣1萬100元成交，創下亮眼佳績。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲2026臺東縣精品咖啡評鑑頒獎典禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府17日公布「2026台東縣精品咖啡評鑑競賽」結果，由佐佑品咖啡莊園勇奪特等獎。為提升咖啡農收益，縣府今年首度於評鑑後舉辦精品咖啡生豆媒合會及優選咖啡豆競標，冠軍生豆最終以每公斤新台幣1萬100元高價成交，不僅刷新台東精品咖啡價值，也展現市場對台東精品咖啡品質的高度肯定。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有山海交會的自然環境及多元風土條件，孕育出層次豐富、特色鮮明的精品咖啡。近年在農友持續精進栽培管理、後製技術及品質控管下，台東咖啡品質穩定提升，逐步建立具代表性的產地品牌形象。今年共有24支咖啡參與評鑑，經兩天初賽及複賽，由專業評審團針對香氣、風味、酸質、甜感、餘韻、平衡性、乾淨度及整體表現等項目進行評比，最終選出10件優秀作品。

本屆評鑑結果由佐佑品咖啡莊園榮獲特等獎；頭等獎由東鳩窯咖啡莊園及許文郎獲得；金質獎得主為王創貴（島岸咖啡）、家方恩珈琲莊園及廖添德；銀質獎則由艾綸咖啡、黃玉屏、山角頂有機咖啡莊園及羅英惠獲獎，完整得獎名單可至台東縣政府官網及「台東好農」臉書粉絲專頁查詢。

縣府表示，本次評鑑由台灣精品咖啡評鑑常任評審陳志銓擔任主審，率領專業感官評審及烘豆團隊，採用國際精品咖啡競賽「Cup of Excellence（COE）」精神進行評比，從生豆檢測、樣品烘焙到杯測評分均依循嚴謹流程，確保評鑑結果具備專業性與公信力。

主審陳志銓表示，今年台東參賽咖啡整體品質令人驚艷，顯示農友在栽培管理、後製技術及風味穩定度方面持續進步，也看見台東精品咖啡未來在國內外精品市場的發展潛力。其中，特等獎佐佑品咖啡莊園採日曬處理法，具有茉莉花香，並展現金桔、蜂蜜、荔枝、水蜜桃及佛手柑等細緻風味，獲得評審一致肯定。

今年縣府除舉行評鑑外，也首度舉辦「台東縣精品咖啡生豆媒合會」，邀請買家現場杯測，凡評鑑達80分以上的精品咖啡皆可參與媒合，並導入競標及定價媒合機制。其中，冠軍生豆最終以每公斤1萬100元成交，充分展現台東精品咖啡受到市場高度青睞，也讓評鑑成果成功轉化為實際商機。

此外，今年也透過專業培訓課程遴選2位台東在地觀察員參與評鑑流程，實地學習杯測標準、風味校準及評鑑制度，逐步培育在地精品咖啡專業人才，持續厚植臺東咖啡產業發展能量。

縣府也預告，「2026南島咖啡節市集」將於10月24日至25日在台東舊站特區登場，集結精品咖啡品牌、風味體驗、專題講座及精彩表演，邀請全國民眾走進台東，一同品味最具特色的南島咖啡文化。

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